"والدورف أستوريا ريزيدنس" تعلن افتتاح أوّل مبنى سكني مستقل خارج الولايات المتحدة في وسط مدينة دبي

كشفت مجموعة فنادق هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT)، وشركة "نبني" للتطوير العقاري، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمتخصصة في إنشاء عقارات سكنية وتجارية مميزة تكون ضمن الأفضل في دبي؛ عن شراكتهما الجديدة المتعلّقة بمشروع "والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون"، المقرر إنجازه بحلول العام 2028.

يأتي افتتاح "والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون" في وسط مدينة دبي، ليوسّع حضور علامة الضيافة المرموقة عالمياً باعتباره أوّل مشروع سكني مستقل لـ"والدورف أستوريا" خارج الولايات المتحدة، كما ويُحدث المشروع السكني بعد افتتاحه علامة فارقة في سجل إنجازات شركة "نبني"؛ لا سيّما في إطار مساعيها الرامية إلى إعادة صياغة مفهوم المعيشة الفاخرة في الشرق الأوسط.

كانت الشراكة بين هيلتون و"نبني" قد دخلت حيّز التنفيذ خلال حفل توقيع حضره السيد دانييل واكيلينج، نائب رئيس قسم التطوير والرفاهية والسكن بأوروبا وأفريقيا في هيلتون، إلى جانب السيد عبد الرحمن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "نبني" للتطوير العقاري، والسيد بدر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "نبني" للتطوير العقاري، حيث مهدّت الشركتان بشراكتهما الطريق لحقبة جديدة من الفخامة في قلب إمارة دبي.

وتعقيباً على تلك الشراكة، قال السيد عبد الرحمن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "نبني" للتطوير العقاري: "لطالما سعينا في "نبني" للتطوير العقاري إلى تقديم تجارب معيشة لا مثيل لها؛ من شأنها أن تعيد تعريف سوق المساكن الفاخرة التابعة للعلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم ومع إعلاننا عن والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون؛ نفتح حقبة جديدة من التطور والخدمات الشخصية في الحياة الفاخرة".

يمتد المشروع على مساحة 1.5 فدان (65،000 قدم مربّع) في وسط مدينة دبي، ويجمع بين التصاميم المعمارية عالمية المستوى من شركة كارلوس أوت آركيتكت، والتصميمات الداخلية من شركة تصميم الضيافة الحائزة على جوائز "هيرش بيدنر أسوشيتس"، وتجارب الضيافة الفاخرة التابعة لإدارة "والدورف أستوريا".

من جانبه، قال السيد بدر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "نبني" للتطوير العقاري: "بداية؛ أُعرب عن مدى فخري وامتناني بأن سنحت لنا الفرصة لتقديم علامة (والدورف أستوريا ريزيدنس) إلى منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة إلى قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن تعاوننا مع هيلتون يتجاوز حدود بناء المساكن؛ بل ينطوي على إنشاء معلم بارز يعيد تعريف الفخامة الحديثة للأفراد الذين يقدرون الأناقة الخالدة".

وقال دينو مايكل، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلامات هيلتون الفاخرة: " يمثل افتتاح علامة (والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون) إنجازًا كبيرًا في رحلتنا الماضية نحو توسيع نطاق تواجدنا في سوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. فهذه الشراكة لا تعني التزامنا بتقديم تجارب فاخرة استثنائية فحسب، بل تظهر أيضاً ثقتنا في فرص النمو التي تقدّمها المنطقة باستمرار."

وعبر شراكتها مع هيلتون، تؤكد شركة "نبني" على تفانيها الراسخ نحو توفير مساكن فاخرة من الدرجة الأولى، وتنفيذ خطط النمو الطموحة الخاصة بها، وتحرص شركة التطوير العقاري الرائدة على الحفاظ على جوهر علامة والدورف أستوريا الأنيق والجذّاب، لتعرّف بذلك سوق المساكن الفاخرة في دبي على الألفة المريحة والجاذبية الآسرة التي تشتهر بهما.

الجدير بالذكر أنّ هذا التعاون بين نبني والمصمم المعماري ليس بالأوّل، إذ سبق لهما التعاون في مشروع "مبنى لامبورغيني دبي"، أكبر صالة عرض ومركز خدمة للعلامة التجارية في العالم على طريق الشيخ زايد، وأيضاً في مشروع بناء بيزنس افينيو المذهل المكسو بالزجاج الذهبي في منطقة الخبيصي.

في سياق متصل، ستساهم هذه المساكن بعد افتتاحها في ترسيخ مكانة علامة الضيافة الحائزة على عدّة جوائز والتابعة لهيلتون على قمة الابتكار والرفاهية، وسيتمتع المقيمون برفاهية الوصول السريع والسهل إلى أرقى مناطق الجذب، ومراكز التسوق الفاخرة، والمطاعم الحائزة على جوائز عالمية، بالإضافة إلى أهم المعالم والوجهات القريبة مثل مبنى برج خليفة ودبي مول. فضلًا عن الاستمتاع بشتى خدمات المقيمين المميزة، وأكثر من 100 عام من الضيافة ذات المستوى العالمي والمزايا الحصرية لمالكي السكن، بما في ذلك فئة النخبة من برنامج هيلتون أونورز وغيرها.