"تاكسي دبي" تزيد حصتها السوقية إلى 46 % مع زيادة عدد مركبات الأجرة إلى 5,660 مركبة

أعلنت شركة تاكسي دبي عن استحواذها على 94 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات وبذلك يصبح العدد الذي تم اضافته من المركبات في عام 2024 لعدد 445 مركبة أجرة لتساهم هذه الزيادة في رفع الحصة السوقية للشركة إلى 46% خلال العام الحالي مما يعزز من مكانتها كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل في دبي وتؤكد قوة المركز المالي للشركة ومقدرتها على التوسع والاستحواذ.

وتأتي هذه الزيادة التي تشكل إضافة لحجم أسطول مركبات أجرة شركة تاكسي دبي البالغ 5,660 مركبة أجرة، وذلك تأكيداً على جهود الشركة المتواصلة لزيادة مواردها المالية المخصصة للأعمال التشغيلية والاستراتيجية، وفي إطار خططها التوسعية في قطاع مركبات الأجرة وسعيها المتواصل لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة تسهل حركة التنقلات اليومية لسكان إمارة دبي.

الإضافة تعزز القيمة السوقية للمساهمين

وأكد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن تشغيل 94 مركبة أجرة جديدة يعكس النمو المستدام الذي تشهده أعمال الشركة على المستوى التشغيلي والاستثماري، والنمو في عدد اسطول مركبات الأجرة من 5216 خلال عام 2023 إلى 5660 في عام 2024، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في نمو الإيرادات الإجمالية للشركة لهذا العام، ما يعزز من مركزها المالي الرائد في سوق دبي المالي ويساهم في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين في أسهم الشركة وزيادة القيمة لصالح المساهمين، مشيراً إلى أن هذه الإضافة تأتي في إطار حرص الشركة على المساهمة في توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، حيث ستلعب دوراً مهماً في تعزيز القدرات التشغيلية لتاكسي دبي وتنمية قدراتها على تقديم أفضل خدمات النقل ولا سيما إن تعزيز اسطول مركبات الاجرة سيزيد من عدد الرحلات اليومية.

جاهزية استباقية

وأشار منصور رحمه الفلاسي إلى أن شركة تاكسي دبي تواصل عمليات النمو في أسطول مركبتها حيث شهدت مؤخراً مضاعفة لعدد مركبات تاكسي المطار بنسبة 100% من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة ، وهو ما يؤكد الجاهزية الاستباقية لتاكسي دبي لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المستويات بما يتماشى مع سمعة ومكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية ويواكب النمو السكاني الذي تشهدها الإمارة، وبما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 على صعيد توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة لكافة سكان وزوار الإمارة.

وتُقدم تاكسي دبي مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسية للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة بأسطولها الكبير والصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الحافلات، وخدمة التوصيل للشركات.