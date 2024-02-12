«جمارك دبي» تتعامل مع 46.8 مليون حقيبة في المطارات

أكدت دائرة جمارك دبي دورها في دعم الزخم السياحي الذي تشهده دبي، والأداء الاستثنائي للقطاع وتسجيله رقماً قياسياً في أعداد الزائرين الدوليين للإمارة في عام 2023، كاشفة عن تعاملها خلال العام الماضي مع أكثر من 46.87 مليون حقيبة قادمة على متن 206 آلاف و396 رحلة جوية.

وأفادت بأنها تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، ويعزّز من سُمعة دبي عاصمة للسياحة والأعمال. وأوضحت «جمارك دبي» بأنها تؤدي - ممثلة في إدارة عمليات المسافرين - دوراً رئيساً في انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، إذ تعتمد على حزمة تسهيلات مقدمة للمسافرين، عبر تطويرها أنظمة ذكية للإفصاح عن الأمتعة قبل الوصول إلى الدولة عبر مطارات دبي، إضافة إلى تزويد المطارات بأحدث أجهزة الفحص والمعاينة، التي تضمن انسيابية حركة المسافرين.

عدد الحقائب

وكشفت «جمارك دبي» أنها تعاملت خلال العام الماضي مع 46 مليوناً و870 ألفاً و957 حقيبة قادمة على متن 206 آلاف و396 رحلة جوية، ما يعني أن «جمارك دبي» تتعامل مع 128.4 ألف حقيبة يومياً، وهو رقم ضخم يعكس قدرات الدائرة الفائقة في التعامل مع هذا الحجم من الحقائب، مع تسريع حركتها لإضفاء السعادة على المسافرين وإثراء تجربتهم.

وأوضحت «جمارك دبي» أنه يقف وراء هذا الجهد الكبير أكثر من 845 ضابط تفتيش في إدارة عمليات المسافرين، إضافة إلى 77 جهازاً لفحص الحقائب، موزعة بين 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية.

الإفصاح المبكر

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي»، إبراهيم الكمالي، إن «الدائرة تؤدي دوراً رئيساً في إسعاد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، وتسهيل إجراءاتهم الجمركية، حيث تحرص في إطار خطة قطاع التفتيش الجمركي المطوّرة، على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين، عبر تطويع الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة».

وأضاف: «تم إطلاق نظام (الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين)، المتوافق مع كل الأجهزة الذكية، الذي يتيح للقادمين - قبل وصولهم الفعلي إلى الدولة - الإفصاح عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية من بلدهم الأم، ليختصر وقت الإجراءات الجمركية عبر (المسار الأحمر) إلى أقل من أربع دقائق».

مواسم الذروة

من جانبه، قال مدير أول مبنى المطار رقم (1) في إدارة عمليات المسافرين، خالد أحمد: «تتخذ (جمارك دبي) جميع الاستعدادات لتسريع إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات، عبر مطار دبي الدولي، خلال ذروة مواسم السفر، التي تشهد إقبالاً مضاعفاً مثل: موسم الحج، وفترات الأعياد، والموسم الشتوي، واحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تستقبل دبي أعداداً غفيرة من القادمين للاستمتاع بأجوائها وفعالياتها المتنوّعة التي تمتد على مدار العام». وأضاف: «تطبق إدارة عمليات المسافرين في (جمارك دبي) خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين، حيث نعقد اجتماعات يومية، وننسّق مع الشركاء الاستراتيجيين، منها: مؤسسة مطارات دبي، وشركة (طيران الإمارات)، والشركات الناقلة الأخرى، إضافة إلى زيادة أعداد المفتشين خلال تلك الفترات».