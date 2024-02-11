محمد بن راشد يؤكد أهمية تنسيق الرؤى العربية بين مختلف دول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأحد، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية،، عدداً من وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي ينعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تنسيق الرؤى العربية وتبادل الخبرات بين مختلف دول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة.