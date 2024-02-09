إيرادات «بيانات» تسجل نمواً بنسبة 47% خلال 2023

أعلنت شركة «بيانات»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تحقيقها نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 47% لتصل إلى 371 مليون درهم خلال 2023، بينما ازداد إجمالي صافي أرباحها بنسبة 15%، محققاً زيادة قدرها 30 مليون درهم مقارنة بالعام السابق.

وعززت «بيانات» موقفها المالي القوي من خلال مجموعة من الاستحواذات الإستراتيجية على أصول جديدة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً لنمو الإيرادات المستدام والمستقبلي بمجالات الأعمال الحالية والجديدة. واستقر الوضع المالي للشركة الخالي من الديون في العام 2023.

وشهدت الإيرادات نمواً ملحوظاً بفضل حلول العمليات الذكية (SOPS)، وحلول الفضاء الذكية (SPAS) التي تقدمها «بيانات»، والتي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية ضمن العمليات التجارية لشركائها.

وقال العضو المنتدب لشركة «بيانات»، حسن الحوسني: «تؤكد قوة أدائنا لعام 2023 على نجاح الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد التي اعتمدناها بالاستثمار في الوظائف الأساسية لأعمالنا. حيث لم نشهد خلال هذا العام زيادة في إيراداتنا فحسب، بل بلغنا أيضاً مرحلة متميزة بتحقيق وضع مالي مستقر خالٍ من الديون. كما كما تتمتع (بيانات) بمركز مالي قوي، وتستمر ربحيتنا في الازدياد، مما يضعنا في موقع إستراتيجي متميز للعام القادم وما يليه، خصوصاً بعد إعلاننا عن الاندماج الإستراتيجي مع (الياه سات)».

وسبق وأعلنت كل من شركتي «بيانات» و«الياه سات» في ديسمبر 2023 أن مجلسي إدارتيهما صوّتا بالإجماع على توصية للمساهمين بالموافقة على دمج الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقراً رئيسياً لهما وتُدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعند إتمام هذا الدمج، سيصبح الكيان الجديد «Space42»، من بين أكثر الشركات المدرجة قيمة في قطاع الفضاء على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، مما يفتح آفاقاً واسعة لتحقيق نمو عالمي ملحوظ وتكاتف دولي مثمر.