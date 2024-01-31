أكبر صندوق سيادي بالعالم يستثمر 7.96 مليار درهم في 36 شركة وطنية

أظهرت بيانات رسمية أن الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم، يستثمر 306.06 مليون دولار ما يعادل 7.96 مليار درهم في 36 شركة وطنية معظما مدرجة بأسواق المال المحلية بنهاية عام 2023.

النصيب الأكبر للبنوك وشركات العقار والصناعة.

واستحوذ القطاع المصرفي على النصيب الأكبر بما يعادل 30.05% بما يوازي 650.8 مليون دولار من إجمالي استثمارات الصندوق بالشركات الوطنية بنهاية عام 2023.

وتصدر تلك البنوك بنك الإمارات دبي الوطني والمدرجة بسوق دبي المالي، حيث استثمر الصندوق فيه خلال العام الماضي نحو217.74 مليون دولار.

تلاه بنك أبوظبي التجاري المدرجة بسوق أبوظبي المالي بقيمة 172.25 مليون دولار، تلاه بنك أبوظبي الأول المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 133.54 مليون دولار، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 74.84 مليون دولار.

تلاه مصرف دبي الإسلامي المدرج بسوق دبي المالي بقيمة 45.1 مليون دولار.

وبحسب الإحصائية، فقد احتل قطاع العقارات المرتبة الثانية بقائمة استثمارات الصندوق بالشركات الوطنية المدرجة بقيمة 543.64 مليون دولار.

وتصدر تلك الشركات العقارية شركة إعمار العقارية والمدرجة بسوق دبي المالي، حيث استثمر الصندوق فيها خلال العام نحو 315.04 مليون دولار.

تلته شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي بقيمة 123.86 مليون دولار، ثم إعمار للتطوير المدرجة بسوق دبي المالي بقيمة 82.05 مليون دولار، ومجموعة تيكوم المدرجة بسوق دبي المالي بقيمة 22.68 مليون دولار.

واستحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر بما يعادل 19.24% بما يوازي 416.71 مليون دولار من إجمالي استثمارات الصندوق بالشركات الوطنية بنهاية عام 2023.

وتصدر تلك الشركات موانئ أبوظبي للموانئ والمدرجة بسوق دبي المالي، حيث استثمر الصندوق فيه خلال العام الماضي نحو163.62 مليون دولار.

تلاها شركة "سالك" المشغّل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي المدرجة بسوق دبي المالي بقيمة 113.07مليون دولار، تلاها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" المدرجة بسوق دبي المالي بقيمة 87.55 مليون دولار، تلاها الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" المدرج بسوق دبي المالي بقيمة 28.84مليون دولار.

كما استثمر الصندوق خلال الفترة في بعض الشركات المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي والمتخصصة بقطاع الخدمات نحو 151.25 مليون دولار. وجاء في صدارة تلك الشركات مجموعة تعليم القابضة بقيمة تبلغ 53.88 مليون دولار، تلاها شركة طيران العربية بقيمة 40.21 مليون دولار، تلاها شركة تاكسي دبي بقيمة 29.22 مليون دولار، تلاها شركة أمريكانا بقيمة 27.93 مليون دولار.

وبحسب الإحصائية استثمر الصندوق في شركتين بقطاع الاتصالات خلال العام تصدرهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "آند إي" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 37.44 مليون دولار، تلاها شركة الياه للاتصالات الفضائية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 18.92 مليون درهم.

وخلال العام الماضي، استثمر الصندوق نحو 98.087 مليون دولار في شركات متخصصة بقطاع الطاقة وأتى في صدارتها شركة أدنوك للغاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 47.79 مليون دولار، تلاها شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" بقيمة 35.66 مليون دولار، تلاها شركة دانة غاز بقيمة 14.3 مليون دولار، تلاها شركة بروج انرجي ليمتد بقيمة 330.48 ألف دولار.

وقام الصندوق خلال العام الماضي باستثمار 21.26 مليون دولار في شركة برجيل القابضة، واستثمر 15.11 ألف دولار في أسهم مجموعة بيور هيلث القابضة والمدرجة حديثًا بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب الإحصائية، استثمر الصندوق بأسهم شركتي فيرتيغلوب وبروج للبتروكيماويات بقيمة إجمالية تصل الى 45.65 مليون دولار.

السيادي النرويجي

يشار إلى أن الصندوق السيادي النرويجي وضع ما نسبته 70.9 % من استثماراته في الأسهم حول العالم بأكثر من 8859 شركة في نهاية عام 2023.

والصندوق حقق عوائد 21.3% خلال العام الماضي، بدعم من الاستثمار في الأسهم، فيما بلغت العائدات على استثمارات الدخل الثابت 6.1%، في حين بلغت عائدات الاستثمارات على شركات العقارات غير المدرجة -12.4%.