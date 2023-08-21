بيع أغلى وحدة سكنية في دبي على الإطلاق

شهدت دبي اليوم بيع أغلى وحدة عقارية تباع في تاريخ الإمارة على الإطلاق، حيث سجلت دائرة الأراضي والأملاك اليوم، بيع وحدة عقارية بقيمة 857 مليون درهم، لتتجاوز بذلك هذه الصفقة الفيلا التي بيعت العام الماضي في نخلة جميرا بـ 600 مليون درهم.

وتقع الوحدة في مشروع ذا ريزيدنس – برج خليفة.

وبلغ اجمالي المبيعات المسجلة اليوم 2.43 مليار درهم قيمة 623 صفقة.

وشهدت التصرفات العقارية في دبي، اليوم، بيع قطعتي أرض بقيمة إجمالية تصل إلى 99 مليون درهم في منطقتي «جميرا باي»، و«جميرا فييلج سركل».

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم بيع أرض (للغرض السكني) في «جميرا باي» بقيمة 50 مليون درهم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2165 متر بواقع 23.085 ألف درهم للمتر الواحد.

وبيعت أيضا أرض للغرض التجاري في منطقة «جميرا فييلج سركل» بقيمة 49 مليون درهم، بمساحة إجمالية 4661 متر بواقع 10512 درهم للمتر الواحد.