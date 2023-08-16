«الأوراق المالية» تحذر من التعامل مع شركة «سال للاستثمار»       

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة المستثمرين من التعامل مع شركة «سال للاستثمار» في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة.

وأوضحت الهيئة، لجمهور المستثمرين، أن هذه الشركة غير مرخصة لمزاولة أيٍّ من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة.

وأكدت أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات وحماية المستثمرين. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد حذرت سابقاً من وقوع المستثمرين ضحية لشركات التداول غير المرخصة، موضحة أن هذه الشركات تحاول استغلال المتداولين المبتدئين والذين لا يملكون الدراية الكافية بالاستثمار في أسواق المال.