«الأحواض الجافة العالمية» تعتزم تعيين 20 إماراتياً في 2023

احتفلت «شركة الأحواض الجافة العالمية»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بنجاحها في تنفيذ برنامج «روّاد»، وهو أحدث برامجها التدريبية الهادفة إلى تطوير المواهب الإماراتية الشابّة، عبر استقطاب المهنيين الطموحين من جميع إمارات الدولة ورعايتهم، من خلال دورة نظمها البرنامج لخريجي الجامعات امتدت 24 شهراً، ودورة أخرى لخريجي المدارس الثانوية لمدة 12 شهراً.

وأفادت الشركة بأن عملية التعيين في برنامج «روّاد» تتميز بالإتقان والاعتماد على التقييمات المكثفة للمشاركين؛ إذ تخطّط «الأحواض الجافة العالمية» لتعيين 20 متدرّباً إماراتياً العام الجاري 2023، الأمر الذي يؤكّد نجاح البرنامج.

ولفتت إلى أنه تمّ في العام الماضي تعيين 18 متدرّباً إماراتياً بالفعل، في وقت سيؤدي فيه كلّ متدرّب دوراً فعّالاً في التعرّف على العمليات العالمية، والمساهمة الكبيرة لـ«الأحواض الجافة العالمية» في تمكين نموّ القطاع البحري على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكدت «الأحواض الجافة العالمية» أنها ومن خلال برنامج «روّاد» التدريبي، أثبتت كفاءتها العالية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوظيف والتوطين، ودعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات على المدى البعيد.

وكشفت الشركة أنها تطمح عبر برنامج «روّاد»، إلى الشراكة مع بعض الأكاديميات البحرية الرائدة في الدولة؛ مثل أكاديمية أبوظبي البحرية، وكليات التقنية العليا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة، بهدف تمكين الطلاب من التدريب والحصول على تعليم عالمي المستوى يؤهلهم لشغل وظائف في هذا القطاع.

وقالت مريم القايدي، وهي مهندسة ميكانيكية شاركت في برنامج «روّاد»: «بالنسبة للكثيرين ممن ليسوا على دراية بقطاع الهندسة البحرية، يبدو دخول هذا المجال خياراً ثانوياً. ومع ذلك، كان انضمامي إلى (الأحواض الجافة العالمية) خطوة مهمة بالنسبة لي، على المستويين الشخصي والمهني».

وتابعت: «إضافة إلى ما تحظى به الشركة من سمعة عالمية في تطوير البنية التحتية البحرية، فإنني أكتسب فيها مهارات تدعم أهداف الدولة في مجال التصدير، وتؤكّد قدراتها على الساحة العالمية. كما أنّ ما أتعلمه في برنامج (روّاد) قابل للتحويل إلى مواقع أخرى، في وقت أسهمت فيه المعارف التي اكتسبتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دعم المهارات الهندسية».