أسواق الأسهم المحلية تربح 112 مليار درهم منذ بداية 2023

عزّزت أسواق الأسهم المحلية منذ نهاية تعاملات العام الماضي حتي نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليرتفع ربح رأسمالها السوقي إلى أكثر من 112 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وسط زيادة عمليات الشراء الانتقائي للأسهم ذات الأداء المالي القوي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة خلال تلك الفترة من نحو 3.206 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الموافق 30 ديسمبر الماضي إلى 3.318 تريليونات درهم بنهاية تعاملات اليوم 19 مايو 2023، موزعة بواقع نحو 2.697 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و621.124 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، تراجع مؤشر سوق أبوظبي اليوم، 0.3% بالغا 9479 نقطة، وبتداولات بلغت 798 مليون درهم.

وانخفض سهم ألفا ظبي القابضة بنسبة 2.8%، كما انخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 0.6%. فيما ارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.9%، وزاد سهم أمريكانا بنسبة 1%.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.3%، بالغا 3545 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 174 مليون درهم.

وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7%، وهبط سهم سالك بنسبة 1.9%. فيما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.1%، كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.4%.

ولفت محمود عطا خبير أسواق المال، إن مؤشرات أسواق الأسهم المحلية دخلت مرحلة تصحيح مستوجبة تزامنًا مع انتهاء موسم نتائج أعمال الشركات بالربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن ما اثبتته النتائج من قوة أغلب الشركات المدرجة ماليا سيؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة بالسوق المالية في ظل التوقعات الاقتصادية الجيدة لاغلب القطاعات.

وأضاف أنه "مع ذلك، يمكن أن يظل المؤشر الرئيس في اتجاه صعودي بشكل عام بفضل الأساسيات المحلية القوية".