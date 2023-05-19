حققتها دبي خلال أسبوع.. بيع قطعة أرض وبنتهاوس وفيلا بقيمة تتجاوزت 300 مليون درهم

شهد السوق العقاري في إمارة دبي أسبوعا جديدا من المبيعات القوية للوحدات السكنية (الشقق والفلل) مع استمرار حالة الزخم غير المسبوقة في القطاع بدعم من الطلب القوي لا سيما على العقارات الفاخرة خصوصا في المناطق الشهيرة في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الاراضي والاملاك في دبي، بلغت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الجاري أكثر من 9.1 مليار درهم، موزعة بواقع 7.2 مليار درهم مبيعات، و1.7 مليار درهم رهون عقارية إلى جانب هبات بقيمة 264.4 مليون درهم.

وسجل القطاع 2475 مبايعة سكنية بقيمة 7.2 مليار درهم، منها 191 مبايعة للأراضي بقيمة 1.14 مليار درهم و2284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 6.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الشقق والفلل من خلال 3 مبايعات كبيرة بقيمة إجمالية 301 ملايين درهم، الأولى قطعة أرض بقيمة 122 مليون درهم بمنطقة «جزيرة 2» كأهم المبايعات، والثانية بنتهاوس بقيمة 105 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» والثالثة فيلا بقيمة 74 مليون درهم في منطقة «جزر العالم».

وقد تصدرت منطقة «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 308 مبايعة بقيمة مليار درهم وتلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 305 مبايعة بقيمة 278 مليون درهم وثالثة في «الثنيه الخامسة» بتسجيلها 164 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الأراضي، فقد جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2» تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري» تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وقد تصدرت منطقة «الحبيه الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم وتلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في «جبل علي الأولى» بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

الرهونات العقارية

وسجلت الرهونات العقارية قيمة قدرها 1.7 مليار درهم منها 91 رهونات أراضي بقيمة 846.6 مليون درهم و462 رهونات فلل وشقق بقيمة 829.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة «الخليج التجاري» بقيمة 374 مليون درهم وأخري في منطقة «جزر العالم» بقيمة 265 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 77 هبة بقيمة 264.4 مليون درهم كان أهمها بمنطقة «مرسى دبي» بقيمة 44 مليون درهم وأخري في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 43 مليون درهم.

جاذبية دبي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن استمرار حركة البيع القوية في دبي يأتي تأكيداً لاستمرار جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الأجانب بعد أن نجحت في تعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وتوقع قشوع أن يكون موسم صيف عام 2023 استثنائياً أيضاً للقطاع العقاري في دبي، مقارنة بالمواسم السابقة من السنوات الماضية، والتي شهدت بعض التباطؤ في الطلب، كما توقع أن يواصل القطاع تسجيل مبيعات عقارية قوية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بدعم من استمرار الزخم داخل السوق، والحوافز القوية التي يقدمها اقتصاد دبي بما في ذلك التسهيلات والقوانين للمستثمرين العقاريين.