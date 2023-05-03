«البحر الأحمر الدولية» تطوّر 90 جزيرة سياحية في السعودية

كشفت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية، أن لديها خطة لتطوير 90 جزيرة سياحية في المملكة، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تطوير 22 جزيرة منها كمحميات طبيعية.

كما كشفت الشركة على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي، أنها تستهدف جذب مليون زائر سنوياً إلى تلك الجزر الواقعة في البحر الأحمر.

وقالت مدير إدارة التسويق السياحي والمتحدثة باسم الشركة، ريما المختار، لـ«الإمارات اليوم»، إن الشركة لديها تنوع جغرافي كبير في مشروعاتها، حيث إنها تطور إلى جانب الفنادق العائمة في الجزر، فنادق في الجبال والصحراء، مؤكدة أن الشركة تركز في مشروعاتها على الاستدامة.

وأوضحت المختار، أن شركة البحر الأحمر، المطورة لاثنين من أكثر المشروعات المتجددة طموحاً في العالم، أعلنت عن توسعها لتصبح «البحر الأحمر الدولية»، حيث إنها تشرف حالياً على تطوير وجهتين سياحيتين فاخرتين في السعودية، هما وجهة «البحر الأحمر» و«أمالا»، اللتان توليان اهتماماً بالغاً بتحقيق أعمق أثر إيجابي ملموس على الإنسان والطبيعة.

وأضافت أن تطوير كلتا الوجهتين يسير وفق الخطة الزمنية المقررة، إذ تهدفان إلى ترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، مشيرة إلى أن وجهة «البحر الأحمر» رحبت بأول زوارها أوائل عام 2023.

وأفادت المختار، بأنه من المتوقع أن يُسهم المشروعان بنحو 33 مليار ريال (8.7 مليارات دولار) سنوياً في اقتصاد المملكة حال تشغيلهما بالكامل، ما يشير إلى حجم الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه «البحر الأحمر الدولية» على الاقتصاد المحلي.

وذكرت أن «البحر الأحمر الدولية» منحت أكثر من 1300 عقد حتى الآن بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليار ريال (8.5 مليارات دولار)، لافتة إلى أن 70% من قيمة تلك العقود منحت لشركات سعودية.

وأكدت المختار أن محفظة مشروعات الشركة توسعت لتشمل تطوير أكثر من 10 مشروعات على ساحل البحر الأحمر داخل المملكة، مع إمكانية التوسع الخارجي مستقبلاً.

وبيّنت أن التوسع في محفظة الشركة يشمل إطلاق سلسلة من الشركات الفرعية (علامات تجارية جديدة)، والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية في قطاع السياحة بالمملكة والصناعات المرتبطة به، لافتة إلى أن تلك العلامات الجديدة المملوكة لـ«البحر الأحمر الدولية» ستتيح الحفاظ على معايير الاستدامة الصارمة المتبعة فيها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل.

وكشفت المختار أن من تلك العلامات شركة مختصة بالطائرات المائية، إضافة إلى شركات تُعنى بالضيافة وتجارب الزوار في وجهاتها السياحية.