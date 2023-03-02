1075 عضواً في جمعية المحللين الماليين بالإمارات خلال 2022

كشف رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، زياد زين، أن "الجمعية بلغ عدد أعضائها 1075 عضواً من الناشطين المعتمدين في مجال الاستثمارات و التمويل، خلال العام 2022".

وأشار خلال لقاء عقدته الجمعية في دبي، تناول توقعات الأسواق خلال العام الجاري، وتوجهات الاستثمار الحديثة، والاقتصاد الأخضر بحضور خبراء ومختصين في قطاعات مختلفة، إلى أن جمعيه المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات تعمل على المساهمة في تطوير الأسواق المالية من خلال تبني و نشر المعرفة و أفضل ضوابط الحوكمة في الإمارات العربية و دول المنطقة من خلال استضافة 33 فاعلية و اجتماع في كل من دبي و أبوظبي خلال العام الماضي".

وأضاف أنه " استضافة الامارات مؤتمر "كوب 28"، خلال العام الجاري يواكب مسيرتها التي بدأتها منذ فترة طويلة في الاهتمام بالمناخ، إذ إن مسيرة الإمارات في مجالات التغير المناخي قد بدأت في العام 1982 مع توقيع إتفاقية البحار المعروفة باسم "يوان كلوس"، و قد تضاعف الجهود المبذولة في الأعوام الأخيرة في هذا القطاع، حيث تبنت الدولة سنة 2021 مبادرة بلوغ الحياد الكربوني في عام 2050، كما أعلنت الدولة عام 2022 عن تخصيص مبالغ مالية واستثمارية كبيرة لمشاريع الطاقة النظيفة"..