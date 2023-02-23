متعاملون يطالبون بتوضيح «الحد الائتماني» للمحمول في نظام «الفاتورة».. وفترة أطول للسداد

طالب متعاملون مشتركون في خدمات نظام «الدفع الأجل» ـ الفاتورة، مشغلي الاتصالات، إبلاغهم وبوضوح قبل تطبيق «الحد الائتماني» الذي تقطع خدمات الاتصالات في حال تجاوزه، مع عدم قطع خدمات الهاتف المحمول قبل تحذيرهم مرات عدة بقرب الوصول إلى «الحد الائتماني»، وفترة أطول لسداد مستحقات الفاتورة، مؤكدين أنهم فوجئوا بقطع خدمة «المحمول» بعد تجاوز الفاتورة «حداً ائتمانياً» لم يبلغوا عنه عند تشغيل الخدمة.

من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجب على المرخص لهم بالخدمة، إخبار المشترك أن الحساب بنظام «الدفع الآجل» یخضع لـ«حد ائتماني»، وتقدیم إشعار إلى كل من مشتركي «الدفع الآجل» عن ذلك الحد، وتوفیر وسیلة تتیح للمشترك تحدید حد ائتماني شخصي بمبلغ أقل أو أعلى من ذلك المحدد من قبل المرخص لهم. كما أوجبت على المرخص لھم الحصول على موافقة كل مشترك جدید على «الحد الائتماني»، وإقرار المشترك بمعرفة أن الخدمات ستنقطع وفقاً للإجراء المحدد في الأنظمة.

ملاحظات متعاملين

وقال المتعامل خالد فاروق إنه مشترك في خدمة نظام الفاتورة، وفوجئ بعد أيام من صدورها بقطع الخدمة عنه.

وأوضح أنه استفسر عن ذلك، وتبين له أن قطع الخدمة كان بسبب تجاوز الفاتورة «الحد الائتماني» للخط الهاتفي وقيمته 800 درهم، مؤكداً أنه لم يكن يعرف عن ذلك.

وطالب فاروق بإعلام المشتركين في خدمات الفاتورة الشهرية، وبشكل مسبق، بوجود حد ائتماني تقطع خدمة الاتصالات في حال تجاوزه، فضلاً عن عدم قطع الخدمة قبل تحذير المشترك، وإمهاله فترة أطول لسداد مستحقات الفاتورة.

من جانبه، قال المشترك محمد هاني، إنه تم قطع الخدمة الخاصة به وبعائلته بعد فترة قليلة من عدم سداد الفاتورة، لافتاً إلى أن جميع اشتراكات العائلة باسمه.

وأضاف أنه تواصل مع خدمة المتعاملين، التي أبلغته بتجاوز الحد الائتماني المسموح به والبالغ 1000 درهم، مؤكداً أنه لم يبلغ بوجود حد ائتماني عند الاشتراك.

وطالب بإعلام المتعامل مسبقاً بوجود «حد ائتماني» حتى يتسنى له «الموافقة» أو «رفض» الاشتراك، مع عدم قطع الخدمات قبل تحذير المتعامل، وإمهاله فترة أطول للسداد قبل قطع الخدمة.

في السياق نفسه، استعرضت المتعاملة مي الصاوي تجربتها، مشيرة إلى قطع خدمة الاتصالات عنها بعد أيام قليلة من عدم دفع فاتورة الهاتف المحمول، فضلاً عن فاتورة خاصة بالتجوال الدولي، بسبب الحد الائتماني، ما سبب لها مشكلات عدة في عملها.

واتفقت على أهمية إعلام المتعاملين وبشكل مسبق بـ«الحد الائتماني»، وقيمته، وإمهالهم فترة أطول لسداد المستحقات.

تفاصيل دقيقة

من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجب على المرخص لهم بالخدمة تقدیم إشعار إلى كل مشترك من مشتركي «الدفع الآجل» عن «الحد الائتماني»، إن وجد، المطبق على حساب المشترك، وتوفیر وسیلة تتیح للمشترك تحدید حد ائتماني شخصي بمبلغ أقل أو أعلى من ذلك المحدد من قبل المرخص لهم.

وأضافت أنه یجب على المرخص لھم إبلاغ المشتركین الجدد، بصراحة، بالتفاصیل الدقیقة عن أي «حد ائتماني» یتم أو قد یتم تطبیقه على حساب المشترك، وعن كیفیة استخدام أو تطبیق ذلك، مشددة على عدم كفاية الإشارات العامة من المرخص لهم بهذا الشأن في الأحكام والشروط العامة للعقد.

وتابعت «تنظيم الاتصالات»: «كحد أدنى، یجب على المرخص له إخبار المشترك أن الحساب بنظام الدفع الآجل یخضع لحد ائتماني، وتحديد المبلغ لكل حد».

وأكدت أنه یحق للمشترك اختیار «حد ائتماني» أقل، إذا رغب في ذلك، وأن یتم تزویده بالمعلومات عن كیفیة ممارسته لذلك الحق، كما یمكن للمشترك طلب الحصول على «حد ائتماني» أعلى.

انقطاع الخدمات

وشددت الهيئة على ضرورة إعلام المشترك بانقطاع الخدمات الصادرة في حال كان الرصید المتراكم على حساب المشترك متجاوزاً للحد الائتماني، مع تقدیم المرخص له إشعارات على مراحل سابقة التحدید، وهي عند وصول الرصید التراكمي الخاص بالحد الائتماني الفردي إلى 80%، و95%، و100%، وإبلاغ المشتركين أنهم سيظلون قادرین على استقبال المكالمات والرسائل النصیة، أثناء انقطاع الخدمة، لكنهم لن يستطيعوا إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل النصیة القصیرة، واستخدام البیانات.

ملخص مكتوب

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أنه یجب على المرخص لھم، تزوید المشترك بملخص مكتوب عن تفاصیل الحد الائتماني من الناحیة المالیة المطبق على الحساب، وقیود الخدمة التي سیتم تطبیقھا في حال تجاوزت رسوم الحساب المتراكمة حد الائتمان، كما یجب على المرخص لھم الحصول على موافقة كل مشترك جدید على «الحد الائتماني»، وإقرار المشترك بمعرفة أن الخدمات ستنقطع وفقاً للإجراء المحدد في ھذه الأنظمة، حال تجاوزت الرسوم المتراكمة على حساب المشترك حد الائتمان، مشيرة إلى أنه یتم إثبات الموافقة والإقرار خطیاً، والتوقیع علیھما من قبل المشترك الجدید.

وأكدت الهيئة أنه یجوز لها أن تطلب من المرخص لھم تقدیم دلیل قاطع على أن المشترك وافق على الطلب، وعلى تشغیل «الحد الائتماني»، وأقر بمعرفته باحتمال انقطاع الخدمات في حال كانت الرسوم المتراكمة على حساب المشترك متجاوزة للحد الائتماني.

الإبلاغ والتحذير

قال مسؤول في إحدى شركتي الاتصالات، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الحد الائتماني» يستهدف مصلحة المشترك في المقام الأول، عبر عدم السماح بتراكم مستحقات مالية ذات قيمة عالية في ذمته.

وأضاف أن مشغل الخدمة مُلزم بإبلاغ المتعاملين بوجود الحد الائتماني، وقيمته، وكل المعلومات الخاصة به، فضلاً عن تحذيره مرات عدة بقرب الوصول إلى الحد الائتماني ثم نفاده.

• «تنظيم الاتصالات»: یجب على المرخص لهم إخبار المشترك أن الحساب بنظام الدفع الآجل یخضع لحد ائتماني، مع تحديد مبلغ كل حد.