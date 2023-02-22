«أراضي دبي» تُتيح دفع الإيجارات عبر الحسابات المصرفية دون شيكات

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إتاحة إمكانيّة دفع الإيجارات عبر «نظام الدفع المباشر» التابع للمصرف المركزي لدولة الإمارات، وذلك بهدف تسهيل رحلة المتعاملين ضمن مختلف الإجراءات المتعلّقة بالدائرة وخدماتها.

وأفادت الدائرة أن خطوتها تأتي إطار استراتيجيتها الرامية لتمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية، وبنية تحتية رقمية رائدة.



دون شيكات

ووفقاً للنظام، فقد بات بإمكان المستأجرين دفع الإيجار من دون شيكات، وذلك عن طريق قنوات الدفع المباشر للإيجارات في دبي، من خلال حساباتهم المصرفيّة عبر بوابة «نقودي» التي تخول المستأجرين من الدفع المباشر، وذلك بعد دمج تطبيق «إيجاري» مع نظام «نقودي» بشكل كامل، الأمر الذي يوفّر إمكانيّة جدولة سداد رسوم الإيجار عند توقيع العقد الجديد، أو في حالة تجديد العقد.

ويتميّز النظام بسهولة الإجراءات التي يجب على المتعامل اتباعها لإعداد المحفظة الإلكترونيّة في نظام نقودي، وبالتالي التقليل من الديون التي تترتب على المستأجر أو المالك على حدّ سواء، بفعل طرق الدفع الأخرى.

وبحسب «أراضي دبي»، فإنه يُمكن من خلال «النظام» ترتيب المدفوعات المباشرة حسب شروط العقد، دون الحاجة لوجود الشيكات، وبالتالي عدم اضطرار المالكين ومديري العقارات للتعامل مع الشيكات المؤجلة، وإتاحة خيارات دفع أكثر مرونة للمستأجرين، وتسهيل عملية شراء وإدارة العقارات، وتحصيل الإيجارات بسهولة للمستثمرين الأفراد من خارج الدولة.

وسيضمن نظام الدفع المباشر، رفع الوعي والثقة والشفافية في القطاع العقاري، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقاريّة، وبالتالي تعزيز فعالية وكفاءة العمليات والحوكمة المؤسسية.



التصرفات العقارية

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 512 مبايعة بقيمة 1.33 مليار درهم، منها 28 مبايعة لأراض بقيمة 134.29 مليون درهم، و484 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى»، ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «الحبيه الخامسة».

وتصدرت «الحبيه الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفره 2» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة أربعة ملايين درهم، وثالثة في «نخلة جميرا» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 30 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة «الحبيه الرابعة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «الصفوح الثانية»، ومبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «برج خليفة».



وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 99 مبايعة بقيمة 452 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 823.17 مليون درهم منها 15 رهناً لأراض بقيمة 35.73 مليون درهم، و75 رهناً لفلل وشقق بقيمة 787.44 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 123 هبة بقيمة 86.06 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «وادي الصفا 5» بقيمة 59 مليون درهم، وأخرى في منطقة «أم الشيف» بقيمة 11 مليون درهم.