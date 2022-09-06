سحب 10.4 آلاف ماكينة صنع قهوة و«أجهزة تيار» لإصلاح عيوب تصنيعية

أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بسحب واستدعاء 10 آلاف و434 وحدة، من إحدى ماكينات صنع القهوة وأجهزة التيار، وذلك لإصلاح عيوب تصنيعية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد سحب «آيكيا»، التابعة لمجموعة الفطيم، 2391 وحدة من إحدى ماكينات صنع القهوة «الإسبريسو»، (METALLSK) بسعة 0.4 لتر، والمصنعة بين عامي 2020 و2022، في الصين، وذلك لإصلاح عيب تصنيعي.

وقالت الوزارة، في تقرير، حول السحب والاستدعاء أمس، إن «(آيكيا) ستقوم باسترداد ماكينة صنع القهوة، المزودة بصمام أمان من الفولاذ المقاوم للصدأ، وذلك بسبب إمكانية انفجار المنتج أثناء الاستخدام.

وحثت «آيكيا»، المستهلكين الذين قاموا بشراء ماكينة صنع القهوة المذكورة، التوقف عن استخدامها، والاتصال على «آيكيا» لاسترداد ثمنها بالكامل، موضحة أن إثبات الشراء بإيصال الدفع غير مطلوب في هذه الحالة، مشيرة إلى أن الاستدعاء يشمل فقط ماكينة صنع القهوة المزوّدة بصمام أمان من الفولاذ المقاوم للصدأ (فضي ورمادي اللون)، ولا يشمل الاستدعاء أي منتجات أخرى.

كما أعلنت الوزارة استدعاء 8043 وحدة من أجهزة التيار، الذي تنتجه مجموعة «إيه بي بي» والمصنع خلال عام 2021 في إيطاليا، وذلك لوجود مشكلة في مكونات المنتج في حالات تركيب معينة، قد تؤدي إلى عدم فتحه.

ودعت الوزارة إلى عدم استخدام المنتج وإعادته إلى تاجر الجملة أو الموزع، أو الاتصال بالمجموعة المنتجة لإجراء اختبار تلف المنتج، مشيرة إلى أنه قد يتم استرداد ثمن المنتج أو استبداله مجاناً.