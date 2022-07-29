«دبي الدولي» يحقق نمواً بنسبة 222% إلى 5 ملايين مسافر خلال يونيو

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى نحو 27 مليوناً و860 ألف مسافر، مقابل نحو 10 ملايين و645 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة نمو جاوزت 161.7%.

أعداد المسافرين

ووفقاً لبيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل مطار دبي الدولي أكثر من خمسة ملايين مسافر خلال يونيو 2022 وحده، في ثاني أعلى عدد تم تسجيله منذ جائحة «كوفيد-19»، مقابل نحو 1.55 مليون في الشهر ذاته من عام 2021، بنمو نسبته 222%.

بدوره، سجل شهر مايو الماضي 4.97 ملايين مسافر، مقابل نحو 4.75 ملايين مسافر في أبريل، ونحو 5.28 ملايين مسافر في مارس، فيما جاوز عددهم خلال فبراير 2022 أربعة ملايين مسافر، وما يزيد على 3.7 ملايين مسافر في يناير 2022.

الربع الأول

وخلال الربع الأول من 2022، سجل مطار دبي الدولي ارتفاعاً قوياً في عدد المسافرين، متجاوزاً 13.6 مليون مسافر، في مؤشر قوي إلى استعادة حركة الركاب والزخم الكبير في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مسجلاً حركة مسافرين قوية للربع الثاني على التوالي، الذي جاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي مؤشر 10 ملايين مسافر.

المقاعد المجدولة

وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال يوليو الجاري، جاوز أربعة ملايين مقعد وهو الرقم الأعلى منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، ليحل بذلك في المركز الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، بفارق كبير عن مطار «لندن هيثرو»، الذي حل في المرتبة الثانية.

وذكرت «أو إيه جي»، في نشرتها الشهرية، أن مطار دبي الدولي زادت طاقته الاستيعابية بنسبة 28% خلال يوليو الجاري، مقارنة بالشهر السابق عليه.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة، فقد واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد «مطار هارتسفيلد أتلانتا الدولي» في الولايات المتحدة، الذي سجل نحو 4.7 ملايين مقعد مجدول في يوليو.

وسجل «دبي الدولي» معدلات نمو قوية في حركة الركاب خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع مؤسسة مطارات دبي إلى رفع توقعاتها لأعداد المسافرين خلال العام الجاري إلى 58.3 مليون مسافر.

29.1 مليون مسافر في 2021

حافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، كما تصدر قائمة المطارات الأكبر من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.

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