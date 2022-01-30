60 ألف وظيفة جديدة وفرتها الشركات الصناعية الخاصة خلال 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن الشركات الصناعية التابعة للقطاع الخاص في الدولة، والتي تصل إلى نحو 5000 شركة، أضافت، أو وفرت، أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة خلال عام 2021، نتيجة لافتتاح مصانع ووحدات إنتاجية جديدة، وإجراء توسعات في المصانع القائمة، وإدخال نوعيات جديدة من الوظائف التكنولوجية، من أجل تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس عن حصاد عام 2021، أنه تم دعم أكثر من 3200 مصنع في القطاع الصناعي، من خلال منحها إعفاءات من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة، بقيمة تجاوزت 2.7 مليار درهم.

وأشارت إلى أن عدد المصانع والوحدات الإنتاجية الحاصلة على تراخيص صناعية من الوزارة، وبدأت الإنتاج بالفعل خلال العام الماضي، زاد بنسبة 25% مقارنة بعام 2020، كما تجاوز عدد المصانع الحاصلة على ترخيص من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، 298 مصنعاً، بنسبة 74% مقارنة بعدد المصانع المرخصة، خلال عام 2019، قبل الجائحة، والذي بلغ 171 مصنعاً.

الرخص الصناعية

ونوهت الوزارة بأن عدد الرخص الصناعية المسجلة في وزارة الاقتصاد، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ أكثر من 1062 رخصة صناعية، بزيادة 47% على الرخص الصادرة في عام 2019، والتي بلغت 724 رخصة. كما تجاوز عدد المنشآت الصناعية المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الـ320 منشأة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 52% على الرقم الأعلى المسجل قبل جائحة كورونا، خلال عام 2019، والذي بلغ 211 منشأة.

وبينت أن عدد الشركات التي حصلت على شهادة القيمة المضافة قد ارتفع إلى 5300 شركة بنهاية عام 2021، بعد انضمام العديد من الشركات الجديدة إلى البرنامج، ما أسهم في إعادة تدوير إنفاقها في الاقتصاد الوطني لدعم الصناعة الوطنية.

قفزة نوعية

وأكدت الوزارة أن النتائج المتحققة خلال العام الماضي، تدل على قفزة نوعية تفوق مستويات ما قبل الجائحة، ما يدل على سلامة نهج الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرؤية المتكاملة، لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتسريع تطوره ونموه، من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التعافي الاقتصادي الشامل.

«صنع في الإمارات»

ونوهت بأنه تم تحديث نظام علامة «صنع في الإمارات»، بهدف تحديث النظام لتعزيز جودة المنتجات الوطنية، ودعم تنافسيتها في الأسواق الوطنية والخارجية، مشيرة إلى أنه تم إعداد مسودة تحديث نظام «صنع في الإمارات»، وذلك بالتنسيق مع كل المعنيين داخلياً بالوزارة، وتعميم المسودة على الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب عينة مختارة من القطاع الصناعي.

وكشفت الوزارة أنها أنجزت، بالتعاون مع عدد من الشركاء، النظام الإماراتي لمتطلبات منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، بهدف التحقق من مطابقة وتصنيف منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، بناءً على المتطلبات المحددة ضمن التشريعات والمواصفات، ويتم بموجبه تقييم مستوى الخدمة وفقاً لنظام النجوم (من نجمة واحدة إلى خمس نجوم)، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الفنية المقدمة من قبل ورش إصلاح ومراكز خدمة المركبات وكفاءة الفنيين، وزيادة ثقة المستهلكين.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل فريق لوضع تصور يهدف إلى بحث سبل تخفيض رسوم الخدمات بالوزارة، وتمكنت الوزارة من تخفيض أغلب الرسوم، وتحقيق إيراد إيجابي يزيد على 130 ألف درهم، وفي انتظار اعتمادها من قبل وزارة المالية.

وذكرت أنه تم خلال عام 2021 إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، حيث تم تبني 616 مواصفة ولائحة فنية متوائمة مع أفضل المواصفات الدولية والإقليمية في القطاعات ذات الأولوية، كما تم إنجاز 75 مواصفة ولائحة فنية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهي قيد الاعتماد حالياً تمهيداً لتطبيقها، موضحة أنه تم اعتماد مواصفات في قطاعات المركبات والتكنولوجيا المتقدمة، تشمل أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات، والنظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية واللوائح الفنية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وقياسات جودة الهواء في مجال البيئة والأجهزة والمعدات الطبية في القطاع الطبي وأدوات القياس الطبية ومواصفة التسامح والتعايش.

تعزيز قدرات القطاع الخاص

أفاد تقرير وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن الوزارة عملت على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات خلال 2021، ركزت على تعزيز قدرات الشركات في القطاع الخاص، أبرزها مبادرة مختبر «اصنع في الإمارات»، لبناء القدرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حزمة من فرص وورش تدريب فني وصناعي في العمليات التشغيلية والجودة، وسلاسل التوريد والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news