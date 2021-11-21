عقاريون: «سيتي سكيب» تجاوز التوقعات.. وإقامته في «إكسبو» عرّفت بالفرص عن قرب

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن معرض «سيتي سكيب جلوبال 2021»، الذي اختتمت أعماله في دبي أخيراً، حقق نجاحاً تجاوز التوقعات، لافتين إلى أن إقامة المعرض على أرض «إكسبو 2020 دبي» أتاحت الفرصة أمام الزوار والمشاركين، للتعرف إلى المشروعات والفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع.

وكانت مبيعات العقارات خلال فترة المعرض سجلت 6.8 مليارات درهم، إذ شهدت السوق بيع 2269 عقاراً.

فرص استثمارية

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الخليج العربي للاستثمار»، خليفة سيف المحيربي، إن تنظيم فعاليات معرض «سيتي سكيب جلوبال2021»، في «مركز دبي للمعارض» على أرض موقع «إكسبو 2020 دبي»، اكتسب أهمية كبيرة من خلال تعريف شركات التطوير العقاري بمشروعاتها في هذا الحدث الدولي، وأتاح الفرصة أمام الزوار والمشاركين في المعرض، للتعرف إلى المشروعات عن قرب، والفرص الاستثمارية التي يتيحها، وطرق التمويل والسداد التي جرى طرحها.

وأكد أن شركات التطوير العقاري نجحت في تحقيق أداء متميز خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وسجلت نمواً في الأرباح.

تجاوز التوقعات

من جانبه، قال المدير التجاري لمجموعة «سيليكت جروب»، جورج الهاشم: «تجاوز نجاح معرض (سيتي سكيب) توقعاتنا، خصوصاً بالنظر إلى تنوّع المشترين بين سكان الإمارات ومستثمرين أجانب».

وتابع: «على المستوى العام، استطاعت المجموعة بيع أكثر من 80% من وحدات مشروع (بينينسولا1) خلال شهرٍ واحد من تاريخ إطلاقه في أكتوبر الماضي، وهو ما يؤكد استمرار المنحنى الصاعد للقطاع العقاري».

مؤشر إيجابي

في السياق ذاته، قال محمد العوضي من «شركة دبي الجنوب للعقارات»، إن مستوى المبيعات حقق نمواً بخمسة أضعاف خلال الفترة المنقضية من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، في مؤشر على الخروج من تداعيات «كورونا».

مكانة السوق

إلى ذلك، قال المستشار العقاري محمد الحفيتي، إن وجود «سيتي سكيب» على أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعزز مكانة السوق العقارية، واستمرارية النتائج الإيجابية للعام الجاري، إذ ساعد وجود الحدث هناك في تعريف الوفود المشاركة بالنهضة العمرانية في دبي.

وأكد أن هذه المعارض تساعد في رسم ملامح القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «الجميل في وجود مثل هذه المعارض أيضاً، هو عودة الحياة للأنشطة، والجو الإيجابي السائد بين المستثمرين والمقيمين في الإمارة، ما يعكس الثقة في القيادة، ومستقبل دبي التي كما عهدناها سبَّاقة في تدارك الصعاب».

ورأى أن «سيتي سكيب» أسهم في مناقشة تغيرات السوق الحالية، ومرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وكيفية نجاح دبي في الاستفادة من الجائحة، بتوفير فرص للمستثمرين العقاريين من أنحاء العالم.

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