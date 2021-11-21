«الشارقة لريادة الأعمال» ينطلق غداً بمشاركة 55 متحدثاً

المصدر: الشارقة ■ وام

تنطلق، غداً، أعمال النسخة الخامسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «ملتقى النجوم» بمشاركة 55 متحدثاً من رواد أعمال مؤثرين وشخصيات ثقافية ورياضية واجتماعية شابة، وخبراء محليين ودوليين.

ويبحث المهرجان، على مدى يومين، سبل إحداث التأثير الهادف، وتعزيز التغيير الإيجابي بقطاع ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة، إذ يجمع أكثر من 4000 رائد أعمال ومؤسِّس شركة ناشئة في مختلف القطاعات بمنصة واحدة، لمشاركتهم تجاربهم وتحفيزهم على إحداث التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.

ويتضمن المهرجان 27 فعالية موزعة على ست كلمات رئيسة ملهمة، و12 جلسة نقاشية، و10 ورش تدريبية.

وتتمحور الكلمات الرئيسة حول عناوين «50 عاماً على دولة الإمارات: نمو أمة ريادية»، و«الهدف للوصول نحو النجوم»، و«الدخول إلى قوتك: لماذا تحتاج إلى إيقاظ رجل الأعمال بداخلك؟»، و«عقلية رائد الأعمال»، و«الوصول نحو النجوم»، و«الوصول إلى العظمة».

كما تتناول الجلسات النقاشية مجموعة من العناوين أبرزها: «ما الذي تشعر به عندما تكون صانع تغيير؟» و«حافظ على الهدوء واستمر: حوّل أحلامك إلى حقيقة» و«التفكير في الأمر: إعادة التفكير في صعوبة كونك رائد أعمال» و«موظفو اليوم.. رواد الغد: دروس من (كريم كارتيل)»، و«الواقع الافتراضي: الذهاب إلى ميتافرس»، و«الحقائق غير المروية حول كونك رئيساً تنفيذياً رائعاً»، و«تمويل بدء المشاريع: خيارات التمويل الرئيسة المتاحة لشركتك»، و«إحداث التغيير»، و«تغيير الصور النمطية: إعادة التفكير في ديناميكيات النوع الاجتماعي في عالم الشركات الناشئة» و«لماذا الشارقة هي المكان المناسب لبدء مشروعك» و«أنا رائد أعمال أيضاً: إعطاء المبدعين حقهم».

أما الورش التدريبية فتقدمها شركة «مايند فالي» العالمية، المؤسسة التعليمية التي تضم الملايين من الطلاب حول العالم، لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة على الوصول إلى أهدافهم وتحقيق طموحاتهم إلى التعلم المستمر.

وتتضمن الورش موضوعات أبرزها: «ريادة الأعمال الشاملة»، «تغيير شكل الهوية»، «إعادة برمجة العقل الباطن»، «روتين المحارب السلمي»، «بيولوجيا الأداء العالي»، «أهمية قوة المجتمع لبناء رأس المال»، «تواصل مع الكاريزما والثقة والمصداقية»، «كسر الخوف»، و«تعزيز المستوى».

يشار إلى أن المهرجان ينظم بالشراكة مع كل من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، و«مجموعة ألف»، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

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