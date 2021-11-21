اتفاقية لتفعيل برنامج «الاستشارات» وتطوير الكوادر الوطنية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، بهدف وضع إطار عام لتعاون مشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، من مدربين ومستشارين إداريين، وتأهيلهم ورفع قدرتهم التنافسية.

ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور علي بن سباع المري، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المُؤسّسي في «أراضي دبي»، محمد البدواوي، وذلك انطلاقاً من الحرص المشترك على بناء علاقات شراكة معرفية فعالة تعمل من خلاله الجهتان، وفقاً للمذكرة، على تفعيل برنامج «الاستشارات» الذي يتيح للموظف الحصول على الخدمات الاستشارية من أعضاء الجمعية، في كل ما يتعلق بأوضاعهم الشخصية والمهنية، في مناخ آمن يحتفظ فيه الموظف بكامل حقوقه.

ويرتكز برنامج «الاستشارات» على محاور أبرزها: تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الصحة المهنية والمعنوية والنفسية، وإيجاد مناخ صحي للموظفين، وتمكين الموظف من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، مع ضرورة توفير الرعاية المعنوية والنفسية اللازمة لجميع الموظفين.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المُؤسّسي في «أراضي دبي»، محمد البدواوي، حرص الدائرة على توفير كلّ ما من شأنه أن يسهم في تكوين عنصر وكادر بشريّ يمتاز بالمهنية العالية، والجاهزية الدائمة لتقديم الخدمات بحرفية عالية، وسط بيئة عمل مميّزة وداعمة وحاضنة في الوقت ذاته.

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