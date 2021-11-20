تجارة الإمارات ترتفع 26.5% خلال 9 أشهر إلى 1.287 تريليون درهم

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن قيمة تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 1.287 تريليون درهم، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 26.5% عن الفترة نفسها من عام 2020، التي بلغت فيه 1.017 تريليون درهم، في دلالة على تعافي تجارة الإمارات من آثار جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.

الصادرات والواردات

وأوضح المركز، في تقرير أصدره حول تجارة الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أن قيمة الصادرات الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت بنسبة 34.5% مسجلة 248 مليار درهم، مقابل 184.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

بدورها، سجلت قيمة تجارة إعادة التصدير ارتفاعاً نسبته 24%، بعد أن بلغت 324.7 مليار درهم، مقابل 261.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

كما حققت قيمة الواردات الخارجية غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 25.1%، بعد أن بلغت 714.3 مليار درهم مقابل 571.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

الذهب يتصدّر

ووفقاً للتقرير، فقد تصدّر الذهب المطلي بالبلاتين الخام، أو نصف المشغول، أو بشكل مسحوق، تجارة الإمارات غير النفطية مع دول العالم بقيمة 226.4 مليار درهم، تليه الهواتف بأنواعها بقيمة 136 مليار درهم، ثم الألماس (وإن كان غير مشغول) بقيمة 84 مليار درهم.

كما جاء الذهب المطلي بالبلاتين الخام أو نصف المشغول أو بشكل مسحوق، في مقدمة «الصادرات» الإماراتية غير النفطية للخارج بإجمالي 92.3 مليار درهم، تليه صادرات الألمنيوم الخام بقيمة 17.3 مليار درهم، ثم زيوت النفط والزيوت المعدنية وفضلات الزيوت التي سجلت 10 مليارات درهم.

إعادة التصدير

وحلّت الهواتف بأنواعها في صدارة قائمة إعادة التصدير بقيمة 64 مليار درهم، يليها الألماس (وإن كان غير مشغول) بقيمة 40 مليار درهم، ثم السيارات وغيرها من العربات المصممة لنقل الأشخاص (عدا السيارات المصممة لنقل 10 أشخاص أو أكثر، بما فيها سيارات الصالون والسباق) بقيمة 16.8 مليار درهم. كما جاء الذهب، بما في ذلك المطلي بالبلاتين الخام أو نصف المشغول أو بشكل مسحوق، في المرتبة الأولى بقائمة واردات الإمارات الخارجية غير النفطية بقيمة 132.1 مليار درهم، تليه أجهزة الهواتف بأنواعها المختلفة بقيمة 71.2 مليار درهم، ثم الألماس بقيمة 39.2 مليار درهم.

الهند تتصدّر

وجاءت الهند في المرتبة الأولى في قائمة الدول التي استقبلت صادرات الإمارات غير النفطية/ بإجمالي 36.4 مليار درهم وبنسبة 14.7% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها السعودية بقيمة 29.2 مليار درهم وبنسبة 11.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم سويسرا التي سجلت 20.1 مليار درهم بنسبة 8.1% من إجمالي قيمة الصادرات.

إعادة التصدير

وفي ما يتعلق بإعادة التصدير، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى بإجمالي 42.8 مليار درهم بنسبة 13.2% من إجمالي قيمة إعادة التصدير، يليها العراق بإجمالي 31.9 مليار درهم وبنسبة 9.8%، ثم الهند بإجمالي 28.3 مليار درهم وبنسبة 8.7%.

دول مورِّدة

بدورها، جاءت الصين في مقدمة الدول التي استوردت منها الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بإجمالي 133.7 مليار درهم وبنسبة 18.7% من إجمالي الواردات، تليها الهند بإجمالي 54.7 مليار درهم وبنسبة 7.7% من الإجمالي، ثم الولايات المتحدة بإجمالي 42.2 مليار درهم وبنسبة 5.9%.

• الذهب المطلي بالبلاتين الخام أو نصف المشغول تصدّر تجارة الإمارات غير النفطية.

الدول الآسيوية غير العربية

جاءت تجارة دولة الإمارات مع «مجموعة الدول الآسيوية غير العربية» في المرتبة الأولى، بقيمة 529.4 مليار درهم، وبنسبة 41.1% من تجارتها مع مجموعة الدول المختلفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تليها التجارة مع مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 210 مليارات درهم، وبنسبة 16.3%، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 178.8 مليار درهم وبنسبة 13.9% من إجمالي التجارة.

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