حمدان بن محمد يطلق برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار

المصدر: دبي ■ وام

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، «برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار»، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي، لتعزيز مكانة وتنافسية الإمارة عالمياً، مركزاً ريادياً في استخدام أحدث التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في القطاعات الحيوية.

فرص اقتصادية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن إطلاق البرنامج يهدف إلى توفير بنية تحتية متطورة، تمكّن المبتكرين والجهات المشاركة في البرنامج من اختبار حلول جديدة في مناطق اختبارات نموذجية، وتطوير اللوائح التنظيمية اللازمة لتسهيل تجربتها وتطبيقها على النحو الأمثل.

وقال سموه: «نسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى توفير فرص اقتصادية جديدة، وترسيخ ريادة دبي والإمارات في مجال البحث والتطوير في مختلف المجالات المستقبلية».

وأضاف سموه: «مشروعاتنا تضع الارتقاء بجودة حياة الناس في صميم أولوياتها.. وسنواصل تطوير وتنفيذ الأفكار المبدعة على أرض الواقع.. لدينا البيئة الابتكارية والبنية التحتية والتشريعات المناسبة لاستخدام الطائرات بدون طيار.. ولدينا المختبرات والقدرات والمواهب لتوظيف تطبيقاتها وابتكاراتها المستقبلية».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن إمارة دبي كانت سبَّاقة في استشراف الدور المستقبلي المهم للطائرات بدون طيار، في وقت مبكر.

وأضاف سموه: «أدركنا أهمية الدور المستقبلي للطائرات بدون طيار مبكراً، واستقطبنا آلاف الشركات والمبتكرين في هذا المجال من 165 دولة، من خلال جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان، التي أطلقناها في 2014، والتي كانت بداية رحلتنا في هذا القطاع التكنولوجي الواعد، تجسيداً لإيماننا بأهمية التوظيف الإيجابي لتكنولوجيا المستقبل».تعاون مشترك

وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت: مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة دبي للطيران المدني، وواحة دبي للسيليكون، وهيئة الطرق والمواصلات، ومستشفى فقيه الجامعي، وماجد الفطيم، والإمارات للشحن الجوي، لتفعيل مخرجات «برنامج دبي لخدمات النقل بطائرات بدون طيار»، وذلك ضمن فعاليات «معرض دبي للطيران 2021»، الذي اختتم أعماله في 18 نوفمبر الجاري.

وشهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء، والمدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير.

أهداف محورية

ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى دعم المبتكرين والشركات الابتكارية والقطاعين الخاص والحكومي، لتفعيل الأنشطة الاقتصادية القائمة على نقل البضائع والركاب في دبي باستخدام الطائرات بدون طيار في قطاعات عدة، مثل الصحة، والأمن، والشحن، والغذاء، باستخدام أحدث الحلول المبتكرة، وذلك لتعزيز مستويات جودة حياة أفراد المجتمع، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام وسائل النقل التقليدية، وتسهيل انسيابية الحركة والنقل العام ونقل المواد والبضائع في دبي، التي تواصل تحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل المدن الذكية في العالم. كما يسهم البرنامج في استقطاب المواهب والاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع تطبيقات الطائرات بدون طيار، إضافة إلى توفير وظائف جديدة وفرص اقتصادية واعدة ترتكز على الاستخدامات المتنوعة التي ستطورها المشروعات المشاركة في البرنامج.

ولي عهد دبي:

• «مشروعاتنا تضع الارتقاء بجودة حياة الناس في صميم أولوياتها.. وسنواصل تطوير وتنفيذ الأفكار المبدعة على أرض الواقع».

أحمد بن سعيد: تحويل الابتكار إلى ثقافة حياة وأسلوب عمل

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (4) في يوليو 2020، بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن القانون يعد أحد مشروعات مبادرة القبة الجوية لسماء دبي، التي تهدف إلى تأسيس بنية تحتية افتراضية للمجال الجوي الخاص بأنظمة الطائرات بدون طيار، وسيتم من خلالها الربط بين الأماكن العامة والمباني، عبر مهابط ومطارات مصغرة في الإمارة. وأضاف سموه: «يعد برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، من البرامج الابتكارية التي تأتي نتيجة جهود مشتركة، بهدف تحقيق النظرة المستقبلية، ليتحول الابتكار إلى ثقافة حياة وأسلوب عمل، وميزة تنافسية تعزز مكانة دبي ودولة الإمارات عالمياً».

منطقة اختبارات نموذجية

ستشرف مؤسسة دبي للمستقبل على تنفيذ مخرجات «برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار»، من خلال «مختبرات دبي للمستقبل»، بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة.

كما سيتم تخصيص منطقة اختبارات نموذجية في منطقة «واحة دبي للسيليكون»، تمكّن المبتكرين من دولة الإمارات والعالم من تطوير واختبار الحلول الجديدة في قطاع النقل الجوي، باستخدام الطائرات من دون طيار.

تطوير لوائح تنظيمية

سيتم توفير الدعم للجهات المشاركة في البرنامج، من خلال توفير اللوائح التنظيمية اللازمة، لتسهيل عمليات التجربة والاختبار والتطوير والتطبيق في دبي، بالتعاون مع مختلف الجهات التشريعية في دبي، لتنظيم الجوانب القانونية الخاصة باستخدام الطائرات بدون طيار، وتجربة حلولها وتقنياتها الجديدة في مجال النقل العام ونقل البضائع.

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