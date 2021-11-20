تجارة الإمارات ترتفع 26,5% خلال 9 أشهر إلى 1,287 تريليون درهم

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن قيمة تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 1,287 تريليون درهم، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 26,5% عن الفترة نفسها من العام 2020، التي بلغت فيه 1,017 تريليون درهم، في دلالة على تعافي تجارة الإمارات من آثار جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.



الصادرات والواردات



وأوضح المركز في تقرير أصدره حول تجارة الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، أن قيمة الصادرات الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت بنسبة 34,5% مسجلة 248 مليار درهم، مقابل 184,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020.



بدورها، سجلت قيمة تجارة إعادة التصدير ارتفاعاً نسبته 24%، بعد أن بلغت 324,7 مليار درهم مقابل 261,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020.



كما حققت قيمة الواردات الخارجية غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 25,1%، بعد أن بلغت 714,3 مليار درهم مقابل 571,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020.



الذهب يتصدر

ووفقاً للتقرير، فقد تصدر الذهب المطلي بالبلاتين الخام، أو نصف المشغول، أو بشكل مسحوق، تجارة الإمارات غير النفطية مع دول العالم بقيمة 226,4 مليار درهم، يليه الهواتف بأنواعها بقيمة 136 مليار درهم، ثم الألماس (وإن كان غير مشغول) بقيمة 84 مليار درهم.



كما جاء الذهب المطلي بالبلاتين الخام أو نصف المشغول أو بشكل مسحوق، في مقدمة «الصادرات» الإماراتية غير النفطية للخارج بإجمالي 92,3 مليار درهم، يليه صادرات الألمنيوم الخام بقيمة 17,3 مليار درهم، ثم زيوت النفط والزيوت المعدنية وفضلات الزيوت التي سجلت 10 مليارات درهم.

إعادة التصدير

وحلّت الهواتف بأنواعها في صدارة قائمة إعادة التصدير بقيمة 64 مليار درهم، يليها الألماس (وإن كان غير مشغول) بقيمة 40 مليار درهم، ثم السيارات وغيرها من العربات المصممة لنقل الاشخاص (عدا السيارات المصممة لنقل 10 أشخاص أو أكثر بما فيها سيارات الصالون والسباق) بقيمة 16,8 مليار درهم.



كما جاء الذهب بما في ذلك المطلي بالبلاتين الخام أو نصف المشغول أو بشكل مسحوق، في المرتبة الأولى بقائمة واردات الإمارات الخارجية غير النفطية بقيمة 132,1 مليار درهم، تليه أجهزة الهاتف بأنواعها المختلفة بقيمة 71,2 مليار درهم، ثم الألماس بقيمة 39,2 مليار درهم.

الهند تتصدر

وجاءت الهند في المرتبة الاولى في قائمة الدول التي استقبلت صادرات الإمارات غير النفطية بإجمالي 36,4 مليار درهم وبنسبة 14,7% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها السعودية بقيمة 29,2 مليار درهم وبنسبة 11,8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم سويسرا التي سجلت 20,1 مليار درهم بنسبة 8,1% من إجمالي قيمة الصادرات.



إعادة التصدير

وفيما يتعلق بإعادة التصدير، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى بإجمالي 42,8 مليار درهم بنسبة 13,2% من إجمالي قيمة إعادة التصدير، تليها العراق بإجمالي 31,9 مليار درهم وبنسبة 9,8%، ثم الهند بإجمالي 28,3 مليار درهم وبنسبة 8,7%.

دول موردة

بدورها، جاءت الصين في مقدمة الدول التي استوردت منها الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بإجمالي 133,7 مليار درهم وبنسبة 18,7% من إجمالي الواردات، يليها الهند بإجمالي 54,7 مليار درهم وبنسبة 7,7% من الإجمالي، ثم الولايات المتحدة بإجمالي 42,2 مليار درهم وبنسبة 5,9%.



الدول الآسيوية غير العربية



وجاءت تجارة دولة الإمارات مع «مجموعة الدول الآسيوية غير العربية» في المرتبة الأولى بقيمة 529,4 مليار درهم وبنسبة 41,1% من تجارتها مع مجموعة الدول المختلفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تليها التجارة مع مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 210 مليارات درهم وبنسبة 16,3%، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 178,8 مليار درهم وبنسبة 13,9% من إجمالي التجارة.

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