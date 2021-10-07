«مصدر» تطوّر 5 مشروعات طاقة شمسية في العراق

المصدر: أبوظبي . الامارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع العراق، لتطوير خمسة مشروعات طاقة شمسية كهروضوئية في العراق، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ غيغاواط واحداً.

ووقّعت «مصدر» اتفاقية تنفيذ مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق لتطوير المشروعات الخمسة في مناطق مختلفة، تشمل محطة بقدرة 450 ميغاواط بمحافظة ذي قار، ومحطتين بقدرة 100 ميغاواط و250 ميغاواط في مدينة الرمادي، ومحطة بقدرة 100 ميغاواط في الموصل، ومحطة بقدرة 100 ميغاواط في مدينة العمارة.

وأفادت «مصدر» في بيان، أمس، بأنه تم توقع الاتفاقية من قبل رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، سهى النجار، والمدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء العراقية، مها حمودي عبدالجبار، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل المزروعي.

وأكد المزروعي أهمية الاتفاقية في دعم جهود العراق لتحقيق أهدافه في مجالي الطاقة والحد من تبعات التغير المناخي.

وقال: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية المهمة إلى استكشاف المزيد من الفرص في المنطقة الغنية بمواردها الطبيعية، وتوطيد شراكتنا مع أشقائنا في العراق، بهدف تعزيز عملية التنمية التي تشهدها البلاد، ولضمان مستقبل أفضل ومستدام للمنطقة».

من جانبه، أفاد الرمحي بأن «الاتفاقية تعزز من العلاقات المتينة التي تربط بين دولة الإمارات والعراق، وتسمح بتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين».

. المشروعات الخمسة تشمل مناطق مختلفة في العراق.

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