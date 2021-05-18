بالفيديو.. 12,437 رخصة تجارية في منطقة القوز بدبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

قال تقرير لاقتصادية دبي إن عدد الشركات التي تعمل في منطقة القوز بدبي بلغ حتى الآن نحو 12.437 ألف شركة فعالة، وأظهر التقرير الذي أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن الشركات الفعالة العاملة في منطقة القوز امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، إذ جاء في مقدمتها الشركات التجارية بإجمالي عدد 9,074 رخصة، وبنسبة بلغت 73% من إجمالي الرخص، ثم المهنية بنحو 2,467 رخصة، وبنسبة 20%، لافتا أن باقي النسب توزعت على الأنشطة الصناعية والسياحية. وأوضح التقرير أن معدل توزيع تلك الرخص الفعالة في منطقة القوز على حسب أعلى ثلاثة مناطق فرعية وهي القوز الثالثة والقوز الأولى والقوز الصناعية الثانية، ومثلت نحو 59% من إجمالي عدد الشركات الفعالة في منطقة القوز.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة القوز، تأتي رخص المؤسسات ذات مسؤولية محدودة أولاً بنسبة 68%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 21%، ثم أعمال مدنية بنسبة 6%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، شركات تضامنية، فروع شركات خليجية، فروع شركات أجنبية، فروع شركات/مؤسسات مقرها منطقة حرة، وشركات مساهمة عامة، شركات مساهمة خاصة، توصية بسيطة، ومواقع تواصل اجتماعي.

وكانت حكومة دبي أطلقت مطلع شهر أبريل 2021 منطقة القوز الإبداعية، كمجمع إبداعي متكامل، يدعم المبدعين والمستثمرين في مجالات الاقتصاد الإبداعي، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025، وتعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاقتصاد الإبداعي، ضمن منظومة متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة.

وتعتبر القوز منطقة تجارية وسكنية في آن واحد، إذ تنقسم المنطقة السكنية إلى أربعة مجمعات فرعية تتلخص بكل من القوز 1 والقوز 2 والقوز 3 والقوز 4، وتقع جميعها نحو الشمال، بينما يوجد نحو الجنوب المناطق التجارية التي تشمل القوز الصناعية 1 والقوز الصناعية 2 والقوز الصناعية 3 والقوز الصناعية 4. وتتميز المناطق السكنية في القوز بهدوئها رغماً عن احتضان الجزء التجاري منها على العديد من المستودعات والمصانع.

وسيقوم مشروع منطقة القوز الإبداعية على إعادة تصميم مسارات المنطقة لتصبح مجمعاً إبداعياً متكاملاً ووجهة للمبدعين. وتشمل الصناعات الإبداعية التي تحتضنها منطقة القوز الإبداعية مجالات واسعة ومتنوعة أبرزها صناعة النشر والكتب والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى، وإنتاج مقاطع الفيديو، والمشغولات الفنّية، والصناعات الثقافية، ومتاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية. وتحتوي على الأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات، وصناعة البرمجيات وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه، سواء المتعلق بالأزياء أو بتصميم الألعاب والبرامج والمباني وغيرها.

وقالت اقتصادية دبي إنها تعمل بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

وتقدم منصة "استثمر في دبي"، وهي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، تجربة مزاولة الأعمال وفرصة الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة. وتتوفر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص انطلاق، رخصة تاجر، بالإضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية. وللبدء في أي مشروع تجاري، يمكن زيارة المنصة عبر الرابط invest.dubai.ae، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600500006.

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