بالفيديو: إغلاق محل للهواتف خالف التدابير الاحترازية في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي إن مفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها اغلقوا أمس منفذ بيع للهواتف المتحركة في منطقة نايف بعد مخالفته الإراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن وضع ملصقات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وعدم السماح بالتكدس داخل المحل.

واكدت اقتصادية دبي انه تم اغلاق المحل، داعية المستهلكين الى التعاون في الابلاغ عن المنشآت المخالفة، وعدم الاستهانة بتطبيق الاجراءات الاحترازية الي تعمل على الحد من انتشار الفيروس ومكافحة الاصابة بالمرض.

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