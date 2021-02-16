«كيكلاب» تتيح السداد بالعملات الرقمية

المصدر: دبي - وام

بدأت مؤسسة «كيكلاب»، المملوكة من قبل حكومة دبي، قبول العملات الرقمية خياراً لسداد رسوم الرخص التجارية والتأشيرات، لتوسع الخيارات المتاحة أمام رواد الأعمال حول العالم، لتأسيس شركاتهم والتوسع في دولة الإمارات. وتعاونت «كيكلاب» مع مجموعة شركاء من قطاعي التقنية، لتتيح خيار سداد مستقبلياً لقطاع ريادة الأعمال، حيث يستطيع عملاؤها الآن سداد الرسوم بعملات «بيتكوين» و«إيثيريوم» و«تيثر»، ومجموعة واسعة من العملات الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي في «كيكلاب»، تصور الحق، إن «هناك اهتماماً متزايداً بالعملات الرقمية مع عدد من المتعاملين في قطاعي (بلوك تشين) والتقنية المالية، ضمن مجتمع (كيكلاب)، لذلك كان لابد من الاستجابة لتطورات السوق، وبدء قبول (بيتكوين) و(إيثيريوم) و(تيثر)»، لافتاً إلى أن «كيكلاب» تعاونت مع شركاء معروفين في المجال لتحقيق هذه النقلة.

وأضاف أن «كيكلاب» أول مؤسسة ترخيص مملوكة من قبل الحكومة في دولة الإمارات تقبل السداد بالعملات الرقمية، لكنها بالتأكيد لن تكون الوحيدة.

متعاملو «كيكلاب» يستطيعون سداد الرسوم بعملات «بيتكوين» و«إيثيريوم» و«تيثر».

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