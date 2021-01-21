فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى الدوحة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت شركة فلاي دبي، اليوم استئناف رحلاتها إلى قطر، وستبدأ الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتبارًا من 26 يناير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: "بإعلان اليوم نرى شبكة فلاي دبي تنمو إلى 64 وجهة. ستبدأ الرحلات إلى الدوحة اعتبارًا من 26 يناير ولتلبية الطلب المتوقع، يسعدنا إطلاق رحلتين يومياً ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في نمو رحلاتنا".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: سودير سريداران ، إن "التذاكر متاحة للحجز اليوم على موقع الشركة وسيكون للمسافرين خيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة".

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