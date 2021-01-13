بالفيديو.. 4 أنشطة تجارية جديدة في دبي خلال ديسمبر

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أربعة أنشطة جديدة إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال ديسمبر 2020، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية في الإمارة إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وقالت اقتصادية دبي إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها، الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، ما يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

وتتنوّع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية المتخصصة في إمارة دبي، منها: «نشاط النقل والقطر البري للقوارب»، و«نشاط خدمات تسجيل المركبات»، و«نشاط تشغيل مقالع الأحجار»، فضلا عن «نشاط خدمات الألعاب عبر الإنترنت في الخارج».

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