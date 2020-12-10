"ائتلاف الأمل" يشحن مليوني جرعة من لقاح "كورونا" إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف "ائتلاف الأمل" عن نجاحه في نقل وتوزيع مليوني جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد بالتعاون مع شركة "جي 42" للرعاية الصحية، ليحقق بذلك إنجازاً رائداً ويسهم في تعزيز الجهود التي يبذلها قطاع الخدمات اللوجستية العالمي لتوزيع لقاح "كورونا".

وبدعم من أعضاء الائتلاف، استأجرت "الاتحاد للشحن" سبع طائرات من طراز "بوينغ 777-300ER" لنقل حمولة اللقاحات الحساسة للحرارة إلى مطار أبوظبي الدولي.

ومن ثم استخدمت "الاتحاد للشحن"، أسطولها البري لنقل الشحنات إلى مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" التابعة لـ"موانئ أبوظبي"، حيث جرى تخزين اللقاحات في مستودع مبرد للتخزين تم بناؤه خصيصاً لهذا الغرض.

وقال رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، عبدالله بن محمد آل حامد، إن "هذه الخطوة تمثل إنجازاً رائداً بالنسبة لائتلاف الأمل وأبوظبي وقطاع الخدمات اللوجستية بصورة عامة، كما تعكس العملية الإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر تعاون الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص من أجل تقديم حلول فعالة لمواجهة تحديات القطاع على الصعيد الدولي".

وأضاف: "يسلط هذا الإنجاز الضوء على قدراتنا المشتركة، ويعزز التزامنا بدعم الجهود العالمية الهادفة إلى توزيع مثل هذه الشحنات ذات الأهمية الكبيرة"، مشيرا إلى أن "ائتلاف الأمل"، يقدم أفضل الحلول المتاحة والجهود الموحدة لتلبية الطلب المتوقع على شحنات اللقاح.

وتابع آل حامد: "سنواصل تعزيز وصولنا وقدراتنا وإجراء الحوارات مع الشركاء المحتملين حول العالم، مثل شركة (جي 42 للرعاية الصحية) التي نتشارك معها معايير ضمان الجودة ذاتها".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 للرعاية الصحية"، آشيش كوشي: "تمثّل هذه الشراكة خطوة طبيعية نحو الأمام في مسيرة نجاحات الشركة، والتي تمكّنت خلالها من الارتقاء إلى مكانة أهم رواد القطاع العالميين، وقيادة جهود مواجهة جائحة (كوفيد-19) التي أرخت بظلالها على العالم بأسره".

وأضاف: "اعتمدنا في ذلك على منهجية تتميز بالسرعة والدقة منذ بدء الجائحة، بالاستفادة من فلسفة الابتكار والتفكير الاستباقي التي تُجسد جوهر أعمالنا، وفي ضوء التجارب السريرية التي تجريها حملة لأجل الإنسانية - الأولى من نوعها في المنطقة العربية، نتطلع قدماً إلى تسخير خبراتنا المتميزة، بوصفنا الموزع الوحيد للقاحات فيروس (كورونا) المستجد، بهدف مواصلة إدارة سلسلة توريد اللقاحات بكفاءة وفعالية وأمان خلال هذه التجارب وما بعدها".

ويمثل "ائتلاف الأمل"، الذي يتألف من جهات رائدة محلياً وعالمياً بإشراف دائرة الصحة - أبوظبي، بما فيها "الاتحاد للشحن" وشركة موانئ أبوظبي وشركة "رافد" وشركة "سكاي سيل"، حلاً كاملاً لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، بإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

ويملك "ائتلاف الأمل" إحدى أكبر السعات التخزينية والقدرات اللوجستية في العالم والأكبر على مستوى المنطقة، مع وصول إلى أكثر من 170 دولة.

ويوفر الائتلاف خدمات لوجستية قادرة على استيعاب أكثر من ستة مليارات جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد يجري تطويرها وتصنيعها حول العالم - سواء كجرعات منفردة أو متعددة؛ وهو رقم من المتوقع أن يزداد بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية العام المقبل.

ويسعى الائتلاف إلى عقد شراكات بهدف تحسين عروضه وحلوله المبتكرة بما يصب في مصلحة البشرية.



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