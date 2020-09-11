اغلاق مطعم مزدحم في دبي ومخالفة صالة رياضية لعدم إلتزامهم بالتباعد الجسدي

المصدر: سامح عوض الله- دبي:

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية، وذلك لضمان التزام الشركات والتجار ومختلف جمهور المستهلكين والمتعاملين، بمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة والبروتوكولات المعلنة في الإمارة، بهدف الحد من تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 المستجد، والتي تشمل على إجراءات التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر.



وأغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يوم أمس الخميس، مطعماً في منطقة السطوة، بسبب قيامه بتوزيع وجبات مجانية مما تسبب في الازدحام، وتجمهر المارة أمامه دون مراعاة لإجراءات التباعد الجسدي.

من جانبٍ آخر خالفت اقتصادية دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي صالة كمال أجسام، أيضاً لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وخصوصاً عند الاستقبال، إلى جانب عدم التزام الموظفين بلبس الكمامات.

وتشمل الجولات التفتيشية التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بشكل يومي، كافة أنحاء الإمارة، بما فيها الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية. وقد بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جولة أمس الخميس 578 محلاً.



تهدف الجولات التفتيشية إلى نشر التوعية أولا حول ضرورة التزام مختلف فئات المجتمع، والمتمثلة بالقطاع الحكومي، ومجتمع الأعمال، وجمهور المستهلكين والمتعاملين، بمبدأ "الجميع مسؤول"، إذ يتشاركون المسؤولية في مواجهة تحديات الوباء، والالتزام بالتدابير الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، إلى جانب الحفاظ على استمرارية الأعمال ودوران عجلة الاقتصاد بعد إعادة فتح مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

وأوضحت اقتصادية دبي، أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها أن تشكل خطراً أو ضراراً بأي شكل من الأشكال، وسيتم التعامل معها بحزم، ووفقاً للإجراءات المتبعة في الدائرة.

كما تدعو اقتصادية دبي الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي حالات عدم التزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي، أو من خلال الاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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