منصة للمشتريات الحكومية والبرنامج النووي تبرم عقودا مع 2000 شركة محلية بقيمة 17 مليار درهم

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

كشفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية مريم محمد الاميري ان الوزارة تعد حاليا لاطلاق منصة مشتريات حكومية ضخمة تضم السلع والخدمات التي تحتاجها مختلف الجهات الحكومية

وأوضحت الاميري، في ندوة نظمتها جمعية رواد الاعمال الامارتيين مساء اليوم، ان المنصة ستضم مابين 85% إلي 90% من مشتريات الحكومة، وتشارك نحو 36 جهة في المرحلة الأولى وتشتمل المنصة على 15 فئة رئيسية للمناقصات وتضم كل فئة عشرات السلع وسيكون متاح لجميع الجهات الحكومية إبرام عقود الشراء طويلة الأمد من على المنصة لمدى يصل 3 سنوات مما يشكل نقلة نوعية كبيرة للعمل الحكومي.

ودعت الاميري الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في سجل الموردين للحكومة الاتحادية لدخول المنصة والحصول على نصيب من المشتريات الحكومية.

ونوهت الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون لها نصيب كبير من المشتريات الحكومية الرقمية في حال التسجيل في سجل الموردين .

واشارت مريم الاميري في الندوة الى أن الوزارة كانت مستعدة لإطلاق المنصة العام الجارى إلا أن جائحة كورونا اثرت على خططها، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإطلاق المنصة في أقرب وقت.

ومن جانبه كشف مدير إدارة المشتريات وسلسلة الامداد في مؤسسة الامارات للطاقة النووية محمد الجنيبي ان البرنامج النووي أبرم عقودا مع ألفين شركة محلية صغيرة ومتوسطة بقيمة 17,3 مليار درهم أثناء مرحلة إنشاء المشروع.

وكشف انه سيتم تشغيل البرنامج النووي السلمي الاماراتي بنهاية العام الجاري وسيوفر المشروع مناقصات لمشاريع في قطاع الكهرباء تستمر لأكثر من ستين سنة وهذه فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات البرنامج والاستفادة منه.

ومن جهته أكد الوكيل المساعد في دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي تريس الكتبى على أن الدائرة ستطلق قريبا منصة متخصصة لرواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة في أبوظبي مشيرا إلي أنه تم اعفاء الشركات من كفالة العطاءات وكفالة حسن التنفيذ على ان تقوم الجهات الحكومية بحجز 5% من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة 3 شهور بعد التسليم النهائي.

ومن جانبها دعت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية لدعم رواد الإعمال المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقال إبراهيم بن شاهين نائب رئيس الجمعية ان الجمعية ان الكثير من الشركات تواجه صعوبات جسيمة بسبب تداعيات الفيروس.

ودعا رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين سند المقبالي في الندوة الى سن تشريعات قانونية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص مشاريع معينة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي حصول الشركات الصغيرة على تسهيلات لدعم استمرارها مشيرا إلى أن جائحة كورونا الحقت ضررا بالكثير من هذه الشركات.

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