بالفيديو: مذكرة تفاهم بين "دبي للصادرات" و"أدكس"

المصدر: سامح عوض الله - دبي

وقع مكتب أبوظبي للصادرات أٔدكس ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لعقد سلسلة من المبادرات الرامية لتعزيز قدرات الشركات الإماراتية الوطنية على المنافسة عالمياً. ويسعى كل من أبوظبي للصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى تعزيز الابتكار والتميز في مجتمع التصدير الوطني، في إطار توحيد الجهود المشتركة معًا لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولتنا لتأسيس اقتصاد تنافسي قوي يعتمد على تنويع الصادرات الوطنية، ويعمل كحجر زاوية في بناء اقتصاد مستدام.

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