بالفيديو: مذكرة تفاهم بين "دبي للصادرات" و"أدكس"
وقع مكتب أبوظبي للصادرات أٔدكس ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لعقد سلسلة من المبادرات الرامية لتعزيز قدرات الشركات الإماراتية الوطنية على المنافسة عالمياً. ويسعى كل من أبوظبي للصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى تعزيز الابتكار والتميز في مجتمع التصدير الوطني، في إطار توحيد الجهود المشتركة معًا لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولتنا لتأسيس اقتصاد تنافسي قوي يعتمد على تنويع الصادرات الوطنية، ويعمل كحجر زاوية في بناء اقتصاد مستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news