«مجموعة الفهيم»: خطة من 9 بنود لتجاوز آثار «كوفيد-19»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

ترصد «الإمارات اليوم»، من خلال سلسلة حوارات، كيفية تعامل مجتمع الأعمال في الإمارات مع تداعيات فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وتشمل الحوارات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات، كالسياحة والضيافة والطيران والعقارات والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، للوقوف على الآليات التي طبقتها شركات القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الأزمة الراهنة، التي أثرت في الاقتصاد المحلي والعالمي.

كما يتم رصد تأثيرات خطة الدعم الاقتصادي، التي طبقها المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 256 مليار درهم، وكذا سلسلة المحفزات التي طرحتها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني.

وتتطرّق سلسلة الحوارات إلى كيفية إسهام عودة النشاط مجدداً إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في استعادة روح النشاط، ودورة الحياة الاقتصادية السائدة قبل ظهور أزمة «كورونا»، فضلاً عن رؤية المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الوطنى، وكيفية استعادة مستويات النمو المحققة قبل تداعيات الفيروس، بجانب رصد أي حوافز أو متطلبات للمستثمرين من الجهات الحكومية، لمساعدتهم على استعادة نشاطهم وزيادة معدلات النمو وفرص التوظيف خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك اقتصاد الإمارات مقومات رئيسة تجعله أكثر قدرة وصلابة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتتضمن سياسة التنويع الاقتصادي الناجحة التي بدأتها الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، بجانب امتلاكها أصولاً استثمارية ضخمة توفر لها سيولة مالية كافية، فضلاً عن السياسات الاقتصادية المنفتحة، وبيئة العمل التنافسية التي تمتاز بها دولة الإمارات.

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أفاد رئيس تطوير أعمال مجموعة الفهيم، محمد عبدالله الفهيم، بأن المجموعة قامت بوضع خطة استراتيجية جديدة تشمل تسعة بنود لمساعدة المجموعة على العمل ومواصلة مسيرتها، خلال هذا الوقت الصعب وغير المسبوق، مع ضمان الحفاظ على سلامة المتعاملين والموظفين.

وأوضح الفهيم، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن «المجموعة ليست لديها أي نية للتغيير أو إعادة الهيكلة، حيث أثبت الكيان الحالي للمجموعة قوة كبيرة، خصوصاً خلال الأزمة الخاصة

بـ(كوفيد-19)»، مشيراً إلى عزمها افتتاح مشروعات تطويرية جديدة في الفترة المقبلة.

التنمية المستدامة

وتفصيلاً، قال رئيس تطوير أعمال مجموعة الفهيم، محمد عبدالله الفهيم، إن «المجموعة هي شركة عائلية تُعنى بالمجتمع، مع التزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة لحكومة الإمارات، لذا قامت بوضع خطة استراتيجية جديدة وشاملة لمساعدة المجموعة على مواصلة مسيرتها التنموية، خلال هذا الوقت العالمي الصعب وغير المسبوق، مع ضمان الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة».

وأوضح الفهيم، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن «هذه الخطة الاستراتيجية تشمل تسعة بنود، تتضمن اتباع إجراءات صحية صارمة ومنتظمة في جميع منافذ المجموعة، وإجراء الفحص لجميع الموظفين لمكافحة انتشار الفيروس، ودعم الإجراءات الحكومية عن طريق توجيه الموظفين للعمل من المنزل، مع الحفاظ على نسبة 30% داخل مكان العمل، وتفعيل التواصل المباشر عبر تقنية الإنترنت بين العملاء وفريق عملنا، بما في ذلك المحادثات المباشرة عن بُعد، والزيارات المنزلية لاستلام السيارة لخدمات الصيانة، أو لتجربة قيادة سيارة جديدة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، واللجوء إلى التجارة الإلكترونية والخدمات الأخرى عبر الإنترنت».

ولفت إلى أن «المجموعة حرصت كذلك على القيام بالعديد من الحملات الداخلية، التي تسهم في مواصلة تحفيز الموظفين وإبقائهم على اطلاع دائم على أحدث المستجدات، وخفض السعة الاستيعابية داخل وحدات سكن موظفي المجموعة، التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي، مع توفير المرونة للموظفين والمستأجرين المقيمين في الوحدات التابعة لشركة الإمارات للاستثمار العقاري، الذراع العقارية لمجموعة الفهيم، فضلاً عن تكريم أبطال خط الدفاع الأول والعاملين في قطاع الرعاية الصحية بخدمات مجانية وشخصية، إضافة إلى منحهم العديد من المزايا الإضافية».

فترات سماح

وبيّن أن «الخطة شملت أيضاً تقديم بعض شركات المجموعة فترات سماح على ضمان السيارة، وتمديدات عقود الخدمة مع بعض الحلول الأخرى، إضافة الى دعم المجتمع المحلي، من خلال حملات المسؤولية الاجتماعية المحددة للشركات التي تستهدف العمال ذوي (الياقات الذرقاء)، والأسر المنخفضة الدخل والأسر المتضررة من (كوفيد-19)، إضافة إلى العديد من المبادرات الرائدة داخل الإمارات».

وأكد الفهيم أنه ليست لدى المجموعة نية للتغيير أو إعادة الهيكلة، حيث أثبت الكيان الحالي للمجموعة قوة ريادية كبيرة، خصوصاً خلال الأزمة السائدة، وذلك عبر توفير أفضل خدمات الدعم والمساندة للعملاء، وتعزيز عوامل السعادة وجودة الحياة للمجتمع من حولنا، إضافة إلى الاستمرار في تقديم المشروعات التطويرية الجديدة، التي من أهمها افتتاح شركة جديدة تابعة للمجموعة، وهي (AFM) كالموزع المعتمد لسيارات «أوبل» في شارع الشيخ زايد بدبي.

وشدّد في الوقت نفسه، أنه كان على المجموعة اتّخاذ قرارات صعبة، لضمان الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة جنباً إلى جنب، مع ضمان استمرارية العمل في الوقت الذي تشكل فيه التوقعات المستقبلية تحدياً كبيراً، خصوصاً مع عدم معرفتنا بشكل يقيني بكيفية تطوّرالأمور في الأشهر المقبلة. ونوّه الفهيم بأن الطريقة التي نتعامل بها مع المتعاملين، تركز على احترام رغباتهم في التباعد الاجتماعي، والتأكد من معرفتهم التامّة برسالة مجموعة الفهيم القائمة على الاهتمام الصادق برفاهية المجتمع، مشيراً إلى أن تركيز المجموعة ينصب حالياً على المساعدة في خدمة المجتمع، من خلال تقديم حلول جديدة ومرنة، مع الاعتماد في الوقت ذاته على تقديرها للموقف الحساس الذي نعانيه جميعاً. وأكد أن تعامل المجموعة مع الظروف الحالية اختلف تماماً عن تعاملها مع الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008.

وأوضح أنه «رغم أن عام 2008 شهد أزمة اقتصادية عالمية، فإنه لم يكن هناك خوف على الحياة»، مشيراً إلى أن المجموعة عاشت أزمات أخرى في الماضي، وأثبتت قدرتها على تصور استراتيجية واقعية.

وباء عالمي

وأضاف أننا «نجد اليوم أن الأمر مختلف، فنحن نعاني وباءً عالمياً خلال عصر الرقمنة، وهناك ضغط هائل على نظام الرعاية الصحية وأقسام الشرطة، لأنهم خط دفاعنا الأمامي، الذي يبقينا في أمان وعلى قيد الحياة، كما أن إغلاق الحدود والتدابير الاحترازية جعلا كل دول العالم تواجه المجهول. وأصبح كل شخص في خطر وحياة الناس والأعمال التجارية في خطر كذلك على حدٍّ سواء. وبالتالي يجب أن تعتمد الحكومات على مواطنيها ليكونوا مسؤولين والبقاء في أمان، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، لتمكينها من تخفيف القيود في جميع أنحاء العالم، والسماح للناس بأن يعيشوا حياة طبيعية، وأن تزدهر الأعمال مرة أخرى».

وحول الاستراتيجيات التي تعتزم المجموعة التركيز عليها، خلال الفترة المقبلة لاحتواء تداعيات الفيروس، قال الفهيم إن «المجموعة تواصل اليوم التركيز على رفاهية أفراد المجتمع، والبحث عن طرق لدعمهم، من خلال الشراكة مع مختلف الكيانات المحلية، مثل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومؤسسة معاً، ومؤسسة

عبدالجليل الفهيم وعائلته الخيرية، إضافة إلى ذلك سنقوم بالإعلان عن مزايا حصرية وشخصية للعملاء، الذين يشكلون جزءاً من نظام الرعاية الصحية في الدولة تقديراً لجهودهم الاستثنائية».

وأضاف أنه «على صعيد السفر، ستحرص المجموعة على وضع خطط بشأن كيفية تقديم الخدمات للمجتمع، من خلال وكالة (للسفر والسياحة)، التابعة للمجموعة، ودعم رحلات العودة إلى الوطن بسلاسة، ومساعدة السكان عبر تقديم باقات إجازة مرنة وآمنة داخل الإمارات طوال أشهر الصيف، وذلك بانتظار الحصول على مزيد من التوجيهات الحكومية».

ولفت إلى أن التركيزانصبّ خلال الشهرين الماضيين على التأكد من سلامة موظفينا، ودعم المجتمع بمختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بالحالات التي تأثرت بفيروس «كورونا»، حيث أعلنت شركات السيارات التابعة للمجموعة عن حزمة من الحلول المرنة، وتوفير بعض الخدمات الشخصية، إضافة إلى تمديد عقود الضمان والخدمة خلال فترات التعقيم في الدولة.

حملات داخلية وخارجية

قال رئيس تطوير أعمال مجموعة الفهيم، محمد

عبدالله الفهيم، إن «المجموعة تشعر بالامتنان والتقدير الكبيرين للدعم الذي قدّمته حكومة الإمارات، وقراراتها الحكيمة في مكافحة (كوفيد-19) من الانتشار»، مضيفاً أنه «من خلال توجيهاتهم وقراراتهم الحكيمة، قمنا بتنفيذ حملاتنا الداخلية والخارجية بسلاسة بين الموظفين والعملاء، بما في ذلك نشر الوعي اللازم بخطورة المرض، وإجراء اختبارات (كوفيد-19)، وحملات التعقيم على مستوى المجموعة».

وأشاد الفهيم بمبادرة صندوق أبوظبي للتنمية الرائدة، وإعلانه عن تخصيص مليار درهم لدعم الشركات الوطنية المتأثرة بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد على شكل قروض مُيسّرة خلال العام الجاري، موضحاً أن «ذلك ليس غريباً على الحكومة التي تبذل، وباستمرار، كل غالٍ ونفيس لإسعاد مجتمعها ودعمه خلال فترات الشدّة والأزمات».

محمد عبدالله الفهيم:

«الكيان الحالي للمجموعة أثبت قوة ريادية كبيرة، خلال الأزمة السائدة، وليست لدينا نية لإعادة الهيكلة».

«تعامل المجموعة مع الظروف الحالية اختلف تماماً عن تعاملها مع الأزمة المالية العالمية».

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