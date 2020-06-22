"في إم وير": 300% زيادة في استخدام البيانات بالإمارات خلال "كورونا"

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت شركة "في إم وير" للأمن الالكتروني، أن استخدام البيانات وحزم البيانات، زاد بنسبة تصل إلى 300% خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما زاد استخدام القنوات الرقمية وقنوات التواصل عن بعد بنسبة راوحت بين 500 و600% خلال الأزمة مقارنة بفترة ما قبل "كورونا".



وقال الخبير الاستراتيجي الأول لحلول الأعمال لدى "في إم وير" لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، رشيد العمري، خلال مؤتمر صحافي عن بعد، إن التحول الرقمي للمؤسسات والشركات، أصبح ضرورة ملحة وليس خيارا في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن المؤسسات التي كانت مستعدة للخيار الرقمي لم تتأثر سلبا بأزمة "كورونا"، بل على العكس تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في أعمالها بخلاف المؤسسات الأخرى التي عانت كثيرا في ممارسة الأعمال.



وأضاف العمري، أن الرؤية الواضحة لحكومة الإمارات والجاهزية العالية لتقديم الخدمات الذكية والإلكترونية، ساعد بشكل كبير في تخفيف آثار "كورونا"، حيث لم يتاثر سكان الدولة بشكل كبير بتداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن التغيير الذي حدث بالنسبة لهم تركز على نوعية تقديم الخدمة وليس جودتها.



وتوقع ألا تحدث زيادة كبيرة في الانفاق على أمن المعلومات بالرغم من تزايد الهجمات الإلكترونية وذلك نتيجة لرغبة الشركات في ترشيد الإنفاق لكن سيكون الانفاق ذكيا يراعي أولويات الشركات.



وشدد العمري على أن دراسة أجرتها الشركة، أخيرا، كشفت أن فرق تكنولوجيا وأمن المعلومات في الكثير من الشركات بالإمارات لا تولي قوة الشبكات الأهمية اللازمة على الرغم من دورها في تعزيز الاتصال والأمن، الأمر الذي يتناقض بشكل كبير مع حقيقة أن تطوير وتحويل الشبكة يُنظر إليه بالأمر الضروري لتوفير المستويات المطلوبة من المرونة والأمن من قبل الشركات الحديثة.



وطالب العمري بضرورة تدعيم أمن الشبكات خلال الفترة الراهنة، خصوصا في ظل الأزمة حيث تنشط عمليات الاختراقات للشبكات للحصول على معلومات غير مرخص بالحصول عليها وقد يتم استخدامها في عمليات غير قانونية مستقبلا.

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