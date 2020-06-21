وزير الطاقة يوجه بالتحقيق خلال 24 ساعة في شكوى مواطنة على خدمات لـ"الاتحادية للكهرباء والمياه"





دبي - الإمارات اليوم

وجه وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سهيل المزروعي، بالتحقيق خلال 24 ساعة في المقطع المرئي المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تشتكي فيه مواطنة من بعض إجراءات الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.

وأكد المزروعي أن كافة ملاحظات المواطنة في المادة المرئية محل تقدير واهتمام مباشر منه وقد تم التوجيه بالتواصل معها وتقديم الخدمة لها بصورة متكاملة، إلى جانب تقييم الإجراءات وتطوير آليات جديدة لخدمة كبار المواطنين باعتبارهم ركيزة مجتمع الإمارات.

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