اقتصادية دبي تصدر 73% من عقود التأسيس «إلكترونياً» في 5 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ما نسبته 73% من عقود التأسيس إلكترونياً، وملحق تعديل عقد تأسيس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020.

وأظهر تقرير للقطاع أن 89% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً، تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق تعديل عقود التأسيس إلى 58%، وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس. وتنوّعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020 على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 90%، تلتها التجارية ثم السياحية، وأخيراً الصناعية.

وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي، الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة، وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

إجراءات جديدة

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية، ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تمت إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس، حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بديلاً عن الشركة، في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة، أو بقرار من مجلس الإدارة، أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.

وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخوّل المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسة (الأم) وإدارتها وإلغائها، إضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. كما تمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى كل البنوك العاملة بالدولة، رهن أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة للشركة، تمثيل الشركة أمام كل المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة، وأخيراً تعيين محكم في حال وجود أي نزاعات.

أصحاب الأعمال

يمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري وعقد التأسيس إلكترونياً، وإصدار الرخصة التجارية في زيارة واحدة، من خلال مراكز اقتصادية دبي المعتمدة، التي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني لإصدار عقود التأسيس وملاحقها.

تسهيل الأعمال

تعمل اقتصادية دبي من خلال استراتيجيتها إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للتحول إلى المدينة الأذكى في العالم. ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري على توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

ويحتوي دليل إصدار وتعديل عقود التأسيس المتوافر على الموقع الإلكتروني ded.ae على معلومات شاملة عن إصدار عقد التأسيس ومرفقاته، حيث صمم لتزويد متعاملي اقتصادية دبي بالمعلومات التي يحتاجونها، لضمان إتمام وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم، والإجابة عن استفساراتهم ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة لتلبية احتياجاتهم.

أشكال عقود التأسيس

يضم دليل إصدار وتعديل عقود التأسيس، أشكال عقود التأسيس التي تقوم اقتصادية دبي بإصدارها وتصديقها وإصدار ملحقات لها في حال التعديل، منها: عقد وكيل خدمات، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، رسوم طلب ملحق تعديل عقد تأسيس، وثائق المطلوبة من الشخص الاعتباري، خدمة إرسال الرسائل النصية، طلب ملحق تعديل عقد تأسيس، تغيير نسبة الحصص، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد، وتغيير وكيل خدمات محلي للمؤسسة.

89 % من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً، تمت من خلال اقتصادية دبي.

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