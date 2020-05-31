بالفيديو.. آل صالح: استأنفنا العمل من مقرنا وفق البروتوكول الحكومي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبد الرحمن صالح آل صالح، إن الدائرة عادت صباح اليوم الأحد لاستئناف العمل من مقرها في ديوان سمو حاكم دبي بعد أن اتخذت جميع التدابير التي أقرّها بروتوكول العودة للعمل الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبنسبة 50 % المعتمدة، وذلك وفق التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة.

وأشاد آل صالح بالجهود التي بذلتها إدارة الشؤون المالية والإدارية بالتعاون مع فريق الطوارئ في الدائرة لضمان العودة إلى مقر العمل بأمان وسلامة، مشدّدًا على أن صحة الموظفين وسلامتهم تأتي على رأس أولويات العمل الحكومي في إمارة دبي.

وقال لـ "الإمارات اليوم": "حرصنا، بالاستناد على بروتوكول العودة للعمل الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على اتباع أعلى معايير السلامة والتأكيد على أهمية التزام جميع الموظفين بقواعد التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية والحماية والتعقيم".

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الدائرة، وفق مديرها العام، تعقيم جميع المكاتب والمرافق، ووضع اللوحات الإرشادية في مختلف أنحاء الدائرة، وإعداد الترتيبات اللازمة لإجراء فحوص درجة الحرارة للموظفين يوميًا قبل الدخول إلى مقر العمل، وتخصيص مصاعد للصعود وأخرى للنزول في منطقتين منفصلتين، مع توزيع الكمامات والقفازات الواقية في مختلف المرافق، وغيرها من التدابير".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news