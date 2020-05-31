بالفيديو: غرفة دبي تعيد الحياة لمكاتبها وتجدد التزامها بخدمة القطاع الخاص

المصدر: سامح عوض الله - دبي

عاد اليوم موظفو غرفة تجارة وصناعة دبي إلى مكاتبهم بنسبة 50%، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية على أعلى مستوى عملاً بالإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وقد عادت عجلة الحياة إلى مكاتب الغرفة في مبناها الرئيسي الذي يطل على خور دبي مع توافد موظفي الغرفة على مكاتبهم بسلاسة وانسيابية تطبيقاً لخطة العودة على العمل التي تمت مشاركتها مع الموظفين خلال الأسبوع الماضي.

وقد تابعت الغرفة اليوم عملياتها التشغيلية ونشاطاتها اليومية في توفير الخدمات لمجتمع الأعمال عبر القنوات الذكية والإلكترونية المتنوعة، حيث توفر أكثر من 50 خدمة ذكية للقطاع الخاص، في حين برز الانضباط والالتزام التام من قبل الموظفين بالإرشادات والتوجيهات الوقائية التي وضعتها الغرفة قيد التطبيق، حيث خضع جميع الموظفين المداومين إلى فحص درجة الحرارة عند الدخول مع إلزامية الكمامات والقفازات، وتم وضع لافتات حول التباعد الجسدي، وتعديل مكاتب الموظفين لضمان اقصى درجات الحماية بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات الوقائية الأخرى.

وبمناسبة العودة إلى المكاتب، وجه مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، رسالة داخلية إلى الموظفين، اطلعت عليها الإمارات اليوم جاء فيها: "يسعدني اليوم أن أرحب بعودتكم للعمل من المكاتب بنسبة 50% بعد مُضيّ أكثر من شهرين من العمل عن بُعد بكفاءة وسلاسة. خلال الفترة الماضية ثَبُتَ أن استثمارنا بالتقنيات الحديثة والبنية التحتية الرقمية واستعدادنا للمستقبل كان جزءاً أساسياً من نجاح وتميُّز تجربتنا بالعمل عن بُعد.

وقال بوعميم : نخطو اليوم خطوة كبيرة نحو دعم الأعمال واستمراريتها والحفاظ على اقتصادنا، وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، والعودة إلى المكاتب تعني التزاماً أكبر في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، فالوباء ما زال موجوداً، وأضاف: أعتمد على وعيكم اليوم بمدى مخاطر الفيروس، وكيفية الوقاية منه، وقد حرصنا على تسهيل عودتكم، وضمان صحتكم وسلامتكم من خلال سلسلة من التدابير والإجراءات التي طبقناها في المكاتب لضمان بيئة عمل آمنة للجميع.

وقال بوعميم: "نعود اليوم إلى مكاتبنا لنساهم مجدداً في كتابة قصة جديدة لدبي، وكيفية مواجهتها للفيروس والتغلب عليه، لنكون نموذجاً يحتذى للعالم. التحديات سنحولها إلى فرص في ظل قيادة رشيدة تؤمن بقدراتنا وتستشرف المستقبل. مكاتبكم اشتاقت إليكم، وعملنا إن شاء الله مستمر في خدمة مجتمع الأعمال في دبي.

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