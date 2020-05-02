دبي تدرس "بروتوكول" المرحلة الثانية من فتح الأسواق

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

تعكف مجموعة عمل متخصصة تمثل جهات حكومية عدة في دبي على تقييم نتائج المرحلة الأولى من خطة فتح الأسواق دبي، والوقوف على نتائجها في ضوء تطورات مواجهة تفشي وباء مرض كورونا المستجد (كوفيد 19). ومن المقرر أن تبدأ المجموعة كتابة البروتوكول الجديد الخاص بالمرحلة الثانية من الخطة التي تتضمن 4 مراحل لتنظيم عمل الاسواق في دبي، خاصة مع النتائج والمؤشرات الإيجابية لتطبيق المرحلة الأولى خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع الانتهاء من دراسة البروتوكول الجديد وانطلاق المرحلة الثانية خلال أيام، مدعوماً بالمؤشرات الايجابية التي تظهرها جهود مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، إذ أكدت الحكومة في وقت سابق أن إطلاق المرحلة الثانية سيعتمد بشكل أساسي على نتائج المرحلة الأولى ومدى التزام التجار والمستهلكين بالتدابير الاحترازية في الأسواق، خصوصاً خارج المراكز التجارية الكبرى.

وقال مصدر حكومي لـــ "الإمارات اليوم"، إن الموافقة على المرحلة الثانية ستأتي في ضوء توصيات الجهات الصحية المسؤولة، إذ سيتم مشاركة البروتوكول مع القطاع الخاص بعد الموافقة عليه من لجنة الأزمات والكوارث في دبي.

واشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تكون أهم ملاح المرحلة الثانية هي زيادة ساعات السماح بالحركة فضلاً عن السماح بزيادة الكثافة في مواقع الأعمال بنسبة أكبر من 30% الحالية، بالإضافة إلى السماح أيضاً باستقبال اعداد أكبر من المتسوقين في المراكز والاسواق مع استمرار تشديد التدابير الاحترازية الخاصة بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات والقفزات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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