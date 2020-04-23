61% من المستهلكين في الإمارات متفائلون بانتعاش اقتصادي سريع في غضون 3 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "ماكينزي آند كومباني" للاستشارات الإدارية، تفاؤل المستهلكين في السوق الإماراتية بسرعة الانتعاش الاقتصادي للبلاد، مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية الأخرى، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ووفقاً لنتائج الاستطلاع، الذي شمل 510 أشخاص، فإن 61% من المستهلكين في الإمارات أبدوا تفاؤلهم بانتعاش اقتصادي، وعودة الأمور إلى طبيعتها في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر حداً أقصى، بعد انتهاء الأزمة، فيما رجّحت نسبة 33% منهم أن يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي خلال فترة قد تستغرق من ستة إلى 12 شهراً، مقابل نسبة 6% فقط توقعوا أن يستمر الركود لفترة أطول من ذلك.



وبناء على النتائج، فقد ارتفع مستوى التفاؤل في آراء المستهلكين خلال فترة الاستطلاع، التي امتدت من الثالث إلى السادس من أبريل الجاري، مقارنة بالفترة من 23 إلى 26 مارس الماضي، حيث يتم إجراء هذه الاستطلاعات عبر الإنترنت، وتتكرر أسبوعياً أو كل نصف أسبوع، حسب المنطقة.



وسجلت السوقان الإماراتية والسعودية، جنباً إلى جنب، مستويات تفاؤل كبيرة مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى المشمولة في الاستطلاع، تلتهما الهند بنسبة بلغت 56% والصين بـ53%، مقابل 48% للسوق النيجيرية و39% في أميركا.



وبلغت نسب التفاؤل بين المستهلكين المشاركين في روسيا 26%، مقابل 15% للسوق الإسبانية، فيما سجلت فرنسا وإيطاليا 14 و13% لكل منها على التوالي، ويقيس الاستطلاع سلوكيات وتوقعات المستهلكين في 38 دولة حول العالم، في ظل تداعيات فيروس "كورونا".



وعلى الرغم من أن المستهلكين الإماراتيين مازالوا متفائلين بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنهم يخططون لخفض إنفاقهم، إذ أبدى 76% منهم الحذر تجاه الإنفاق في ظل الظروف الحالية.



وقالت المؤسسة إن مستويات التفاؤل والتأثيرات في الدخل والإنفاق، في تغير دائم بجميع أنحاء العالم، في وقت يتبنى المستهلكون سلوكيات جديدة حول العالم، مشيرة إلى أنه مع استمرار الحكومات والمنظمات في العمل من أجل احتواء الفيروس ووقف الخسائر المتزايدة، يشعر المستهلكون بآثارها الاقتصادية.



وذكرت أن الدول الأوروبية هي الأقل تفاؤلاً، مشيرة إلى أنه على الرغم من النمو الكبير في معدلات التسوق والشراء عبر الإنترنت في كل مكان تقريباً، لكن هذا التحول لم يقترب من تعويض الانخفاض العام في مستويات الإنفاق عموماً.



وبيّنت المؤسسة أنها، منذ منتصف مارس الماضي، أجرت دراسات استقصائية للمستهلكين، لفهم تأثير "كوفيد-19" في معنويات المستهلكين وسلوكهم، مضيفة: "بشكل عام يتوقع المستهلكون تأثيراً سلبياً كبيراً في مستويات الدخل، وتأثيرات طويلة الأمد للفيروس في حياتهم المالية".

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