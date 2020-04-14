«طيران الإمارات» تتيح للمسافرين 3 خيارات لتذاكر السفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن تحديث سياسة الإعفاء، التي انتهجتها جراء انتشار وباء «كوفيد-19»، إذ سهلت عملية إعادة الحجز، وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الأسواق التي تخدمها حول العالم.

وكشفت الشركة عن ثلاثة خيارات، تتمثل في: الاحتفاظ بتذاكر السفر لمدة 760 يوماً، أو الحصول على قسيمة سفر لمدة عامين، أو استرجاع كامل قيمة التذاكر أو القسائم غير المستخدمة.

قواعد الأسعار

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن صناعة السفر والطيران تعمل وفق قواعد معقدة حول أسعار التذاكر وإعادة الحجز واسترداد الأموال، وتختلف هذه القواعد حسب كل سوق، مشيداً بتفهم ودعم الشركاء التجاريين، خلال هذه الفترة، التي تعمل فيها الشركة على وضع سياسات تضمن احتياجاتهم والمتطلبات التنظيمية على السواء.

وأضاف: «نأمل أن يعيد المتعاملون مع (طيران الإمارات) حجز تذاكرهم، والسفر معنا في وقت لاحق، لهذا مددنا صلاحية تذاكرهم الحالية حتى عامين، ووفرنا أمامهم خيار الحصول على قسيمة سفر، واستخدامها مقابل أيٍّ من منتجاتنا وخدماتنا».

وأكد أن المتعاملين لن يتكبدوا أي رسوم تغيير للحجوزات على التذاكر الصادرة حتى 31 مايو، للسفر حتى 31 أغسطس 2020، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» توفر كذلك خيار استرجاع قيمة التذاكر نقداً، مع ملاحظة أن ذلك يستغرق بعض الوقت، نظراً للأعداد الكبيرة من الطلبات التي تتعامل معها الشركة حالياً.

تمديد التذكرة

وأفادت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، بأنها توفر ثلاثة خيارات للمتعاملين المتأثرين جراء وقف الرحلات الجوية وقيود السفر، تتمثل في الاحتفاظ بالتذكرة، إذ ستمدد الشركة صلاحية جميع تذاكر «طيران الإمارات» الصادرة قبل 31 مايو للسفر حتى 31 أغسطس تلقائياً حتى 760 يوماً.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمتعاملين الذين حجزوا تذاكرهم خلال هذه الفترة الاطمئنان، إذ سيمكنهم تغيير المواعيد عندما يقررون السفر مجدداً. ويتعين عليهم متى شاؤوا السفر خلال عامين من تاريخ إصدار التذكرة، التواصل مع «طيران الإمارات»، أو وكلاء السفر لإعادة حجز رحلاتهم.

وأوضحت الشركة أنه يمكن حجز التذكرة إلى الوجهة الأساسية نفسها، أو اختيار وجهة تخدمها «طيران الإمارات»، وتكون ضمن المنطقة نفسها دون تكبد أي رسوم لتغيير الحجز، كما تتيح الناقلة إمكانية إعادة حجز التذاكر للسفر إلى وجهات في مناطق أخرى، دون فرض غرامات تغيير، فيما تطبق فروق السعر في حال وجوبها.

قسيمة سفر

وأشارت «طيران الإمارات» إلى خيارها الثاني، المتمثل في تحويل التذاكر إلى قسائم سفر تعادل قيمتها ما دفعوه مقابل الحجز الأساسي (الجزء غير المستخدم من التذكرة فقط).

وأوضحت أن قسيمة السفر صالحة لمدة عام واحد من تاريخ إصدارها، ويمكن تمديدها لعام آخر. كما يمكن استخدامها لشراء المنتجات أو الخدمات التي توفرها «طيران الإمارات»، مثل حجز تذاكر السفر إلى أي وجهة، وعلى أي درجة سفر، أو أي خدمات أخرى.

ولفتت الشركة إلى تطبيق فروق السعر في حال وجوبها، في وقت لن تطبق فيه غرامات التغيير على هذه القسائم، لذلك سيستفيد المتعاملون من مرونة أكبر لإعادة حجز تذاكرهم، عندما يصبحون مستعدين للسفر مرة أخرى.

«استرد قيمة التذكرة»

وعرضت «طيران الإمارات» خيارها الثالث، المتمثل في «استرد قيمة التذكرة»، مبينة أنه لايزال بإمكان المتعاملين طلب استرداد المبلغ الذي دفعوه مقابل التذكرة، في حال عدم قدرتهم على السفر، مؤكدة أنه لن تكون هناك أية غرامات على استرداد قيمة التذكرة.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها تسهل القيام بأيٍّ من هذه الطلبات عبر الإنترنت، من خلال تعبئة استمارة بسيطة.