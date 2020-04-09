بالفيديو.. غرفة دبي تدعو المستثمرين للإسهام في «صندوق التضامن ضد كوفيد-19»

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

دعا المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الإسهام في تمويل «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19»، الذي أنشأته حكومة دبي لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بوعميم، في رسالة وجهها إلى مجتمع الأعمال، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، إن «إسهام القطاع الخاص تعد خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي أحدثها انتشار وتفشي الفيروس».

وأضاف أن «غرفة دبي كانت أول المسهمين في الصندوق بمبلغ 10 ملايين درهم». وبدأت غرفة دبي استقبال طلبات المشاركة من قبل القطاع الخاص في صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، عبر موقعها الإلكتروني، حيث ضمت صفحة جديدة دشنتها الغرفة تحوي معلومات عن آلية التبرع والإسهام من قبل القطاع الخاص. ويمكن لشركات القطاع الخاص الراغبة في الإسهام بالصندوق، والقيام بمسؤوليتها المجتمعية، التواصل على العنوان الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة، حيث سيقوم فريق مختص من موظفي الغرفة بالرد على كل الاستفسارات، وضمان سهولة وسلاسة آلية المشاركة في تمويل الصندوق. وكشف بوعميم عن خطة متكاملة لدعم عمال البناء والمشروعات العقارية، الذين أنهوا العمل في مشروعاتهم، وتقطعت بهم سبل العودة إلى بلدانهم، خصوصاً مع إغلاق العديد من المطارات في العالم وإلغاء الرحلات الجوية، مشيراً إلى أن «عمال البناء يعيشون في ظروف غير مثالية، ضمن تجمعات كبيرة وسط كثافة سكانية عالية، ولذلك فإن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لهذه الفئة، ستتجاوز البعد الصحي لتشمل جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وستؤثر بشكل سلبي في القطاع الخاص بأكمله».

وأضاف: «جميعاً ندرك حجم التحديات التي يمثلها هؤلاء العمال خلال هذه الفترة الحساسة، ونحن حريصون على أن نقوم بدورنا الإنساني في مساعدة هذه الفئة العاملة». ودعا بوعميم رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص إلى التعاون في تمويل هذا الصندوق.

وقال بوعميم لرجال الأعمال وأعضاء مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال: «الآن هو زمن الأفعال، وأنا متأكد من أن القطاع الخاص سيثبت مجدداً وسط هذه التحديات أنه نموذج عالمي في الالتزام بحماية المجتمع، وصنع الفرص، وتحقيق الإنجازات».

- تدشين صفحة إلكترونية عن آلية التبرع والإسهام من القطاع الخاص.