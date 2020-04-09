بالفيديو.. غرفة دبي تدعو رجال الأعمال إلى الإسهام في "صندوق التضامن ضد كوفيد 19"

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي

دعا المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الإسهام في تمويل "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19"، الذي أنشأته حكومة دبي، ضمن جهود قيادتنا الرشيدة لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال بوعميم في رسالة وجهها إلى مجتمع الأعمال، وحصلت الـ"الإمارات اليوم" على نسخة منها، إن إسهام القطاع الخاص يعد خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، التي أحدثها انتشار وتفشي الفيروس، وفي ظل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في العالم وفي دبي.



وقال بوعميم إن "غرفة دبي كانت أول المساهمين في الصندوق بمبلغ 10 ملايين درهم، حيث سيكون لها دور فعال في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الصندوق، الذي ستعم فائدته على المجتمع بأسره، ومن ضمنه القطاع الخاص في إمارة دبي"، وأضاف: "يتوجب علينا جميعاً توحيد جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة، والتعاون والتنسيق لدرء المخاطر التي قد تؤثر في أعمالنا وصحتنا وسلامتنا".



وبدأت غرفة دبي استقبال طلبات المشاركة من قبل القطاع الخاص في "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19"، عبر موقعها الإلكتروني، حيث ضمت صفحة جديدة دشنتها الغرفة تحوي معلومات عن آلية التبرع والإسهام من قبل القطاع الخاص. ويمكن لشركات القطاع الخاص الراغبة في الإساهم بالصندوق، والقيام بمسؤوليتها المجتمعية، التواصل على العنوان الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة، حيث سيقوم فريق مختص من موظفي الغرفة بالرد على كل الاستفسارات، وضمان سهولة وسلاسة آلية المشاركة في تمويل الصندوق.



وكشف بوعميم عن خطة متكاملة لدعم عمال البناء والمشروعات العقارية الذين أنهوا العمل في مشروعاتهم، وتقطعت بهم سبل العودة إلى بلدانهم، خصوصاً مع إغلاق العديد من المطارات حول العالم وإلغاء الرحلات الجوية، مشيراً الى أن "عمال البناء يعيشون في ظروف غير مثالية ضمن تجمعات كبيرة وسط كثافة سكانية عالية، ولذلك فإن أي إصابة - لا سمح الله - بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لهذه الفئة، ستتجاوز البعد الصحي لتشمل جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وستؤثر بشكل سلبي في القطاع الخاص بأكمله"، وأضاف قائلاً: "جميعاً ندرك حجم التحديات التي يمثلها هؤلاء العمال خلال هذه الفترة الحساسة، ونحن حريصون على أن نقوم بدورنا الإنساني في مساعدة هذه الفئة العاملة، وحماية مجتمعنا من تداعيات خطيرة على كل المستويات، وقد تؤثر فيه مستقبلاً".



ودعا بوعميم رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص إلى التعاون في تمويل هذا الصندوق، لأن فيه مصلحة لمجتمع الأعمال كله في الإمارة، وسيكون له تداعيات إيجابية كثيرة ستنعكس علينا جميعاً، وعلى أعمالنا وشركاتنا وعائلاتنا وصحتنا وسلامتنا، مؤكداً أن إمارة دبي كانت ومازالت بيئة حاضنة لأعمال القطاع الخاص، ومسهمة في كتابة قصص نجاحه وتميزه ونموه.



وقال بوعميم لرجال الأعمال وأعضاء مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال: “الآن هو زمن الأفعال، وأنا متأكد من أن القطاع الخاص سيثبت مجدداً وسط هذه التحديات أنه نموذج عالمي في الالتزام بحماية المجتمع، وصنع الفرص وتحقيق الإنجازات"، مطالباً بتعميم هذه الرسالة على جميع أعضاء مجالس الأعمال كي تكون المشاركة أوسع وكي يكون صوتنا أكثر فاعلية.



وتضم مجموعات الأعمال الشركات التي تعمل ضمن قطاعات ومجالات اقتصادية معينة، في حين تضم مجالس الأعمال الشركات والمؤسسات المنتمية لجنسية معينة، وتمتلك غرفة دبي تحت مظلتها أكثر من 80 مجموعة ومجلس أعمال، ما يجعلها من أكبر غرف التجارة في العالم التي تمتلك هذا التنوع والثراء في مجتمع أعمالها، خصوصاً في عدد مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها.



وتؤكد غرفة دبي أن مجموعات ومجالس الأعمال تلعب دوراً مهماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، حيث تعد مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتسهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات، لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي. كما تركز غرفة دبي على الحوار مع مجموعات ومجالس الأعمال بعد تأسيسها ومتابعة شؤونها ودراسة توصياتها، للتعرف إلى أولوياتها واهتماماتها، ومساعدتها في تطوير أعمالها داخلياً وخارجياً ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة، وتسهيل مشاركاتها في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها وفي استكشاف الفرص الجديدة لها.



وقال بوعميم إنه في حال الرغبة في المشاركة في هذا الصندوق او الحصول على مزيد من المعلومات، نرجو منكم تسجيل اهتمامكم عبر التواصل معنا على العنوان الإلكتروني التالي: covid19-fund@dubaichamber.com.



يذكر أن غرفة تجارة وصناعة دبي أنشأت مجموعات ومجالس الأعمال لتنظيم علاقاتها مع القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الثنائية مع الدول، وتفعيل دور الغرفة كصوت لمجتمع الأعمال. وجاء تشكيل هذه المجالس والمجموعات لمساعدة القطاع الخاص على توحيد صوته، وإيصال توصياته ورؤياه إلى الجهات المعنية، كما تقوم مجالس الأعمال بدور كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دبي ودول العالم، وذلك من خلال الفعاليات والنشاطات المتنوعة التي تنظمها وتشارك فيها ومنها المؤتمرات والبعثات التجارية، وتسهم بالتالي هذه المجالس في الترويج لدبي في بلدانها، في حين يبرز دور مجموعات الأعمال في الارتقاء بأداء وتنافسية القطاعات الاقتصادية المتنوعة من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات في مجالها الاقتصادي.