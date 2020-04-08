بالفيديو.. غرفة دبي: تجربة العمل عن بُعد نجحت 100%

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي نجاح تجربة العمل عن بُعد بنسبة 100%، مشيرة إلى أن مسار العمل اليومي بين أقسام وإدارات الغرفة المختلفة يجري بسلاسة ويسر، بعد قرارها التحول الذكي، والعمل عن بعد، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الغرفة لـ«الإمارات اليوم» أن الموظفين يقومون بأعمالهم من المنزل بكفاءة عالية، في إطار تنفيذ مبادرة «خلك في البيت.. اعمل بذكاء.. اعمل عن بعد»، التي أطلقتها الغرفة، أخيراً، حيث يتم تنفيذ الأعمال اليومية بصورة طبيعية مدعومة بالتقنيات الحديثة والمتطورة التي تسهل من مهامهم، وتثري تجربة المتعاملين، وتسرّع إتمام معاملاتهم، مؤكدة دعمها لجهود القطاع الخاص لاستمرارية الأعمال.

مسؤولية أكبر

وفي رسالة إلى الموظفين، قال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد بوعميم، إنه مع تمديد برنامج التعقيم الوطني على مدار 24 ساعة، لمدة أسبوعين، أصبحت المسؤولية أكبر من خلال ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أهمية اتباع الإرشادات الصحية الوقائية، والتزام المنازل، والعمل عن بُعد، وأضاف: «التزامنا جميعاً بتطبيق هذه الإجراءات، دليل على الوعي بأهمية دورنا في التغلب على هذا الوباء العالمي، فلنتابع قُدماً بالتصرف بمسؤولية والتزام، وسنجتاز معاً هذه الظروف الاستثنائية».

إرشادات

وأشار بوعميم إلى أن الغرفة أصدرت فيديو قصيراً تحت عنوان «نصائح للعمل عن بُعد»، يتضمن إرشادات وتوجيهات ونصائح متنوعة للقطاع الخاص، لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل عن بعد.

وذكر أن إصدار الفيديو يأتي التزاماً بالحملة التي أطلقتها «غرفة دبي»، الأسبوع الماضي، تحت شعار «خلك في البيت.. اعمل بذكاء.. اعمل عن بعد»، التي تستهدف دعم القطاع الخاص في تطبيق خطط العمل عن بعد، ومساعدته في الحفاظ على صحة المتعاملين والموظفين، والحرص على استمرارية الأعمال.

وأوضح بوعميم أن الفيديو يتضمن إرشادات حول ضرورة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية في المنزل، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية لتنشيط العقل والجسد، وتنظيم أوقات الاستراحة، فضلاً عن التواصل مع الزملاء والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتناول وجبات خفيفة صحية وغيرها، ما يساعد على الوصول إلى أفضل النتائج في خطط العمل عن بعد.

مرحلة مؤقتة

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم: «يوماً بعد يوم، يزداد فخرنا جميعاً بدولتنا الإمارات، على الجهود الجبارة التي تبذلها لحفظ أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين بلا استثناء، وكلنا ثقة بدولتنا التي لن تدخر جهداً للحفاظ عليهم».

وأضاف أن «الفترة الحالية مرحلة مؤقتة، وسنعود أقوى بعد أن كشفت هذه التجربة مدى صحة رؤيتنا في التغلب على المصاعب، والاستثمار بالمستقبل، ودعم التحول الذكي، وتطوير وحماية كوادرنا البشرية».