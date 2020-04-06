550 مليون درهم انكشاف «دبي التجاري» على «إن إم سي» و«الإمارات للصرافة»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفصح بنك دبي التجاري، اليوم، عن حجم انكشافه على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«الإمارات للصرافة» بما قيمته 550.3 مليون درهم.

وذلك بحسب رسالة لسوق دبي المالي، أوضح فيها أن الانكشاف على المجموعة يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة كلياً تبلغ قيمتها 140.1 مليون درهم.

مضيفاً «أما بالنسبة لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، فإن للبنك انكشافاً يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة كلياً بمبلغ إجمالي قدره 410.2 ملايين درهم«.

وبهذا الإفصاح ترتفع انكشافات البنوك والشركات المحلية إلى 9.8 مليارات درهم، بما يعادل 40% من إجمالي الديون المقدرة بمبلغ 6.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 24.2 مليار درهم.