إعمار تخفض الرواتب لإدارتيها العليا والمتوسطة بنسبة تراوحت بين 50% و100%

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشف مصدر مسئول بـشركة إعمار صحة ما جاء في خطاب أرسلته الشركة إلى موظفيها مفاده أن الشركة قررت خفض رواتب الإدارة العليا بنسبة تراوحت ما بين 50% إلى 100%.

ووفقا لخطاب أرسله رئيس مجلس الإدارة محمد العبار إلى الموظفين، اطلعت (الإمارات اليوم) على نسخة منه، فإن تخفيضات الرواتب دخلت حيز التنفيذ في الأول من أبريل وتشمل كافة المستويات والكيانات التابعة للشركة وحتى إشعار آخر.

ووفقا للبيان فإن الإجراءات تشمل اقتطاع راتب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 100%، والإدارة العليا بنسبة تخفيض 50%، والإدارة المتوسطة بنسبة 40%، والموظفين الصغار بتخفيض بنسبة 30%.

وفصل البيان إجراءات التخفيضات في الرواتب على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة التخفيض بنسبة 100% من الراتب الإجمالي

أعضاء فريق الإدارة العليا من الدرجة 9 إلى 13 التخفيض بنسبة 50%

أعضاء فريق الإدارة المتوسطة من الدرجة السابعة إلى الثامنة التخفيض بنسبة 40%

الموظفين من الدرجة الرابعة إلى السادسة تخفيض بنسبة 30% من الراتب الإجمالي

الوظائف الداعمة من الدرجة الثالثة فما دون لن يتم تخفيض الراتب لمن يعملون بدوام كامل، وبالنسبة للموظفين الذين توقفوا عن العمل أو من هم في أجازه حالياً سوف يتم معاملتهم بالنسبة لشركة إعمار للضيافة سوف يتم إعطاء 15% من الراتب فقط للموظف مع احتفاظه بـ بالسكن والتمين الصحي، أما الشركات الأخرى فسوف يتم دفع 60% من الراتب لهم.