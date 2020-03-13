حظر إقامة حفلات الأعراس في المنشآت الفندقية والسياحية في ابوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم-أبو ظبي

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي جميع المنشآت الفندقية والسياحية بمنع إقامة حفلات الاعراس في امارة ابوظبي اعتبارا من الاحد 15 مارس الجاري وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأوضحت في تعميم اصدرته حصلت الامارات اليوم على نسخة منه انه سيتم موافاه المنشآت الفندقية بالمستجدات كل اسبوع مشيرة الى ان التعميم يأتي في إطار الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

ولفتت الى انه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية ومرافقها من جانب مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بالقرار

واعربت الدائرة عن املها في التزام جميع المتشآت السياحية والفندقية بالقرار تفاديا للاجراءات القانونية التي ستتخذ بشان المخالفين وفق التشريعات النافذة.