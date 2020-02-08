هل مكالمات واتس آب تعمل حالياً في الامارات ؟

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

نفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ما تم تداوله بشأن اتاحة المكالمات الصوتية وعبر الفيديو من خلال تطبيق واتس أب.

وقالت الهيئة لـ" الامارات اليوم" إن ما يتم تداوله حول اتاحة المكالمات الصوتية والمرئية عن طريق الواي فاي عبر تطبيق الواتس أب في الدولة غير صحيح حتى الآن.

واوضحت أنه لا تغيير حتى الآن في السياسة التنظيمية المتبعة بشأن مكالمات الواتس أب وحاول العديد من سكان الدولة اجراء مكالمات عبر واتس أب، اليوم الا انهم فشلوا في الاستماع الى صوت المتحدتين كما انقطعت المكالمة بشكل سريع.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء حول اتاحة هذه المكالمات بعد ان نشرت احدى الصحف الصادرة باللغة الانجليزية في الدولة انها نجحت في اجراء مكالمات بالصوت والفيديو عبر واتس اب عبر الواي فاي داخل الدولة وان كانت المكالمات ليست بجودة عالية موضحة ان المكالمات الدولية عبر التطبيق غير متاحة الى الان.